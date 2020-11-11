نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية تصل ل60% أقوي عروض السعودية على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية أسواق بنده تقوم بعمل التخفيضات والعروض الأسبوعية على الأجهزة والأدوات المنزلية ابتداءً من 4 نوفمبر حتى 15 نوفمبر 2020، وقامت بعمل عرض عروض تصل إلي 50% على الأدوات المنزلية لمدة 3 أيام، انتهزوا الفرصة حتى تتمتعوا عروض هايبر بنده المُميزة خصومات بنده المميزة أقوي عروض السعودية. عروض بنده الأسبوعية عروض بنده على الأجهزة المنزلية عروض بنده اليومية ماكينة صنع العصائر متعددة الأغراض من جيباس 4×1 السعر 119 ريال سعودي. خصومات بنده مقلاة بطاطس كهربائية بسعة 5.5 لتر بدون زيت السعر 349 ريال سعودي. مكواة بخار تيفال السعر 89 ريال سعودي. قطاعة فواكهه وخضروات ماركة اي تي سي بسعة 0.5 لتر السعر 79 ريال سعودي. خلاط مع مطحنة ماركة مولينكس السعر 119 ريال سعودي. عروض هايبر بنده على السلع الغذائية عروض هايبر بنده طحين فاخر كيلو كويتي عرض 3 قطع السعر 9.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تونة مفتتة حجم 170 جرام عرض 3 قطع السعر 9.95 ريال سعودي. كورن فيلكس تيميز حجم 400 جم السعر 40.95 بدلاً من 47.95 ريال سعودي. عبوة لتر ونصف زيت نخيل نباتي السعر 9.5 ريال سعودي. نادك عصير طازج حجم 1.5 لتر السعر 7.5 ريال سعودي. تنزيلات هايبر بنده علي نادك قشطة حجم 4 قطع 170 جرام السعر 7.90 ريال سعودي. مثلثات جبنة أبو الولد 170 جرام السعر 7.95 ريال سعودي. عبوة نصف كيلو زيت الزيتون بكر السعر 8.95 ريال سعودي أقوي عروض السعودية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بنده الأسبوعية تصل ل60% أقوي عروض السعودية على الأجهزة المنزلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.