نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم اليوم على الأجهزة ولمدة ثلاثة أيام فقط تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم تخفيضات العثيم اليوم نقدم لكم عروض مهرجان التخفيضات الكبرى من أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، من يوم الأحد الموافق 8 من نوفمبر 2020، تخفيضات كبرى لمدة 3 أيام فقط، بادروا بشراء احتياجاتهم قبل انتهاء أكبر مهرجان لِتحطيم الأسعار من أسواق العثيم من يوم الأحد الموافق 22 من ربيع الأول 1442 هـ، و 8 من شهر نوفمبر-2020م، مع مجموعة كبيرة من الشاشات، الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، والأسعار تنافسية، فقط في أسواق عبد الله العثيم السعودية.

تخفيضات العثيم اليوم

عروض العثيم اليوم يبدأ مهرجان التخفيضات الكبرى من العثيم من يوم الأحد 22 من ربيع الأول 1442 هـ، يوم 8 من شهر نوفمبر الجاري، وتستمر العروض لمدة 3 أيام حتى يوم الثلاثاء 24 من ربيع الأول 1442 هـ، الموافق 10 من شهر نوفمبر الجاري.

عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم اليوم تنزيلات أسواق العثيم على قلاية بدون زيت كولين سعة 2 لتر فقط بسعر 145 ريال سعودي.

خلاط امِجوي مع مطحنة 2*1 فقط بسعر 79 ريال سعودي.

خلاط جيباس 2*1 بسعر 59 ريال سعودي فقط.

غلاية مياه كهربائية كولين سعة 1.8 بسعر 49 ريال سعودي فقط.

غلاية المياه امجوي سعة 1.7 فقط بسعر 49 ريال سعودي.

صانعة القهوة امجوي بسعر 79 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم للأجهزة المنزلية