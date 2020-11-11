نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات خصومات تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تحت شعار ” ليست مجرد مكتبة”، نستعرض لكم احدث عروض التلِفيزيونات الذكية من مكتبة جرير السعودية من يوم الخميس الموافق 19 من ربيع الأول 1442 هـ، 5 من شهر نوفمبر 2020، وتضم العروض مجموعة كبيرة من الماركات العالمية لِشاشات التلِفيزيون الذكي، مع أسعار وتخفيضات كبيرة وهدايا قيمة فقط من مكتبة جرير السعودية عروض جرير الأسبوعية. عروض جرير الأسبوعية تخفيضات جرير على شاشة هايسنس مقاس 75 بوصه، دقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون ذكي، اللون أسود، فقط بسعر 4299 ريال سعودي شامل الضريبة، بالإضافة إلي هدية بقيمة 149 ريال سعودي.

خصومات جرير شاشة تي سي ال 75 X 915، مقاس 75 بوصه، 8K Ultra HD، ال اي دي، تلفزيون سمارت، اللون أسود، فقط بسعر 13999 ريال سعودي فقط ويشمل قيمة الضريبة.

شاشة هاير K6600، مقاس 65 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي ،تلفزيون سمارت، باللون الأسود، فقط بسعر 2299 ريال سعودي فقط، شامل الضريبة. تخفيضات مكتبة جرير للشاشات عروض جرير اليوم على شاشة هاير S5U، مقاس 75 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون سمارت، اللون أسود، فقط بسعر 3999 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

تخفيضات جرير شاشة سكاي وورث 75SUC8100، مقاس 75 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، دي ال اي دي، تلفزيون سمارت، Light Champagne، بسعر 3699 ريال سعودي فقط شامل قيمة الضريبة.

شاشة هاير S8000، مقاس 65 بوصة، بدقة 4K الترا اتش دي، اي ال اي دي، تلفزيون سمارت، اللون أسود، فقط بسعر 3899 ريال سعودي يشمل الضريبة.

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