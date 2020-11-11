عروض هايبر بنده الأسبوعية تخفيضات وتنزيلات لا تقاوم

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده سنتعرف اليوم على ما يقوم بتقديمه هايبر بنده السعودي، من سلع ومنتجات غذائية، وجميع الأجهزة الإلكترونية، والكهربائية المنزلية، والهواتف النقالة الذكية ومستلزماتها كل هذا واكثر داخل هايبر بندة. عروض هايبر بنده مفروم بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي. نقانق بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي. برجر بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 29.95 ريال سعودي. كفتة بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 27.95 ريال سعودي. مكعبات لحم بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي. عروض بندة الأسبوعية إسكالوب بقري برازيلي وزن كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي. دجاجة كاملة متبلة مكسيكية / حارة/ بالكاري/ باربيكيو اليوم وزن 800 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي. أفخاذ دجاج اليوم وزن 500 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي. فيليه صدور الدجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 19.25 ريال سعودي. أجنحة دجاج اليوم وزن 900 جرام بسعر 8.75 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بندة الأسبوعية معمول أو معمول بالتمر وزن كيلو صغير بسعر 18.95 ريال سعودي. كروسان 10 حبات للعلبة بسعر بالزبدة بسعر 11.95 ريال سعودي، بالجبنة بسعر 11.95 ريال سعودي، بالزعتر بسعر 8.95 ريال سعودي. روز بورك (3×130 جرام) للعلبة بسعر 6.95 ريال سعودي. كب كيك مشكل 6 حبات ( 66 جرام ) بسعر 16.95 ريال سعودي للعلبة. تنزيلات هايبر بندة اليومية كوكيز شوكولاتة/جوز الهند/قمر الدين/التمر/الزبيب/ والشوفان 5 حبات وزن 60 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي. بيتي فور مشكل وزن كيلو بسعر 19.95 ريال سعودي. بسكويت مصري طويل وزن كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي. كيك الحفلة سويتر بكريمة الفانيلا 12×28 جرام أو كب كيك الكأس الصغير بنكهة الفانيلا 10×32 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي للعلبة. كيك باور أو رول سفن دايز بحشوة (12 حبة للعلبة) بسعر 5.95 ريال سعودي.

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