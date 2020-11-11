عروض جرير على الجوال تخفيضات مذهلة تصل ل 20% لا تفوتك jarir.com

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عمر شويل - جدة عروض جرير في المملكة العربية السعودية، تقدم خصومات وتنزيلات كبيرة، على جوالات تي سي إلْ الذكية، بمختلف إصداراتها، وتخفيضات لا مثيل لها على سماعات الأذن الداخلية من بوز، فقط وحصرياً في جميع فروع مكتبات جرير داخل المملكة. عروض جرير خصومات جرير على جوالات تي سي إلْ الذكية: عروض جرير على هاتف ذكي، تي سي أل 10L، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أبيض، الجيل الرابع 4G، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، بدلاً من(899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي، تي سي أل بلس 10، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، اللون أزرق مون لايت، الجيل الرابع 4G، سعر الجهاز(1349)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي، تي سي أل 10SE، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون لون الليل القطبي، الجيل الرابع 4G، سعر الجهاز (749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ذكي، تي سي أل 10SE، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون فضي جليدي، الجيل الرابع 4G، سعر الجهاز(749)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير للسماعات عروض جرير على بوز كوايت كومفورت 30، وايرلس، سماعة أذن داخلية، بخاصية البلوتوث، ميكروفون مدمج، اللون أسود، سعر الجهاز (1149)ريال سعودي، بدلاً من(1499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

بوز ساوند سبورت، pulse، سماعة أذن داخلية، بلوتوث/NFC، ميكروفون مدمج، اللون (أحمر/أسود)، سعر الجهاز(789.59)ريال سعودي، بدلاً من(1029)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

بوز ساوند سبورت ، وروايرلس، سماعة أذن داخلية، بخاصية البلوتوث/NFC، ميكروفون مدمج، اللون أكوا، سعر الجهاز(595.38)ريال سعودي، بدلاً من(769)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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