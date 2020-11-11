عروض اكسترا للجوال تخفيضات تصل إلى 30% extra.com

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية، تستعرض مجموعة من الموديلات المختلفة لجوالات فيفو المميزة، بأفضل الأسعار، وتعرض أيضاً مجموعة لا غنى عنها من أدوات تقطيع الطعام من شركة آريتي، بأسعار لا تقارن، كل جديد تجدونه عند زيارتكم لموقع اكسترا بالمملكة. عروض اكسترا تخفيضات اكسترا على جوالات فيفو: عروض اكسترا 13% خصم، على فيفو في 19، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسود، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، بدلاً من(1499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%30 خصم، على فيفو إس 1 برو، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أزرق، سعر الجهاز(919)ريال سعودي، بدلاً من(319)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%11 خصم، علي فيفو واي 30، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، اللون أسود، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، بدلاً من(899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%25 خصم، على فيفو واي 30، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، اللون أبيض مخضر، سعر الجهاز(599)ريال سعودي، بدلاً من(799)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات اكسترا لأدوات الطعام تخفيضات اكسترا 50% خصم، على اريتي مبشرة كهربائية، اللون برتقالي، سعر الجهاز(99) ريال سعودي، بدلاً من(198)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%50 خصم، على اريتي مطحنة طعام كهربائية، اللون أرجواني، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، بدلاً من(238)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%43 خصم، على آريتي قطاعة الخضروات، سعر الجهاز(159)ريال سعودي، بدلاً من(279)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%40 خصم، على أريتي مفرمة طعام، اللون برتقالي، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، بدلاً من(199)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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