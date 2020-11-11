عروض ماركت ساكو لأجهزة ألتدفاه المنزلية والخارجية تصل إلى 40% saco.sa

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت ساكو في المملكة العربية السعودية، تتضمن كل ماهو لازم وضروري للحدائق المنزلية، من مصائد طاردة وصَائدة للحشرات، ومن لوازم الشواء وحفلات الباربيكيو من الدفايات، كل هذه المستلزمات تجدونها في مكان واحد فقط هو أسواق ساكو داخل المملكة العربية السعودية. عروض ماركت ساكو عروض ساكو لوازم الحدائق من المصَائد الكهربائية: عروض ساكو على مصيدة حشرات كهربائية، عدد أثنين لمبة، 32 واط، سعر الجهاز(260)ريال سعودي، بدلاً من(372)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصيدة حشرات كهربائية، عدد أثنين لمبه، 25 واط، سعر الجهاز(479)ريال سعودي، بدلاً من(609 )ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تنزيلات ساكو لمبة، 25 واط، سعر الجهاز(119)ريال سعودي، بدلاً من(169)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصيدة حشرات كهربائية، اللون أَسود، 35 واط، سعر الجهاز(135)ريال سعودي، بدلاً من(170.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو لأجهزة التدفئة عروض هايبر ساكو على دفاية حطب، مربعة، للحدائق، مقاس 86 سم، سعر القطعة(399)ريال سعودي، بدلاً من(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

دفاية حطب، للحدائق، دائرية قطر 86 سم، سعر القطعة(399)ريال سعودي، بدلاً من(549)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

دفاية حطب للحدائق، مع حقيبة حمل، دائرية قطر 87 سم، سعر القطعة(199)ريال سعودي، بدلاً من(284)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

دفاية حطب للحدائق، مقاس 66 سم، سعر القطعة(257)ريال سعودي، بدلاً من(455.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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