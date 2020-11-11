نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض البيك على جميع الوجبات والسندوتشات في كل فروع المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض البيك خصومات هائلة من مطعم البيك في المملكة العربية السعودية، أحتفالاً بقصة نجاح دامت لأكثر من خمسة وأربعون عاماً داخل وخارج المملكة العربية السعودية، حيث أصبحت سلسلة مطاعم البيك في وقت وجيز، قادرة على منافسة أكبر سلاسل المطاعم العالمية داخل السعودية وخارجها، وصار لمطاعم البيك العديد من الفروع خارج حدود المملكة، وذلك نتيجة لتميزه بالوجبات اللذيذة والأسعار المناسبة، مما أدى لجعل العديد من الأفراد بالبحث عن عروض ومنيو مطاعم البيك. عروض الببك خصومات البيك على وجبات الفراخ: تخفيضات مطعم البيك وجبة فراخ البِيج بَيك حار، صدر كبير الحجم من الفراخ اللذيذة، سلطة الملفوف، خيار مخلل، ثمن الوجبة( 11.50) ريال سعودي.

وجبة فراخ البيك، عبارة عن أربع أو ثماني قطع فراخ وبطاطس مع صلصة الثوم، والخبز، ثمن الوجبة أربع قطع (14) ريال سع

وجبة فراخ مسحب البيك، عبارة عن سبع أو عشر قطع من الفراخ، بطاطس مع الخبز، مع نوعين من الصلصة ، ثمن الوجبة السبع قطع( 11.50) ريال سعودي.

ثمن وجبة العشر قطع(14) ريال سعودي.

وجبة برجر فراخ فيليه البيك، ثمن الوجبة الفردية ( 4) ريال سعودي.

ثمن وجبة فردية مع البطاطس( 9) ريال سعودي.

ثمن وجبة فردية مع البطاطس ومشروب غازي(14)ريال سعودي.

وجبة فراخ سناك مسحب البيك، عبارة عن خمس قطع دجاج، مع صلصة ثوم، أو صلصة مسحب، ثمن الوجبة( 4) ريال سعودي. خصومات منيو البيك للمأكولات البحرية تنزيلات منيو البيك وجبة سمك جمبري جامبو البيك، عبارة عن ثماني أو عشر قطع، خبز وبطاطس، وعدد ثلاثة صلصة، ثمن وجبة الثماني قطع( 29) ريال سعودي.

ثمن وجبة العشر قطع (40.50) ريال سعودي.

وجبة سمك فيليه البيك، عبارة عن ستة قطع، مع البطاطس والخبز، وأربعة صلصة، ثمن الوجبة (16.50) ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض البيك على جميع الوجبات والسندوتشات في كل فروع المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.