احدث عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية على الاجهزة الكهربائة

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عمر شويل - جدة عروض هايبر ماركت لولو في المملكة العربية السعودية، خلال عشرة أيام لا تفوت عروض ضخمة، وتنزيلات لم يسبق لها نظير، على مختلف الأجهزة الكهربائية، من أدوات مطبخ وتكييفات، في جميع فروع هايبر ماركت لولو في المملكة. عروض هايبر لولو عروض هايبر لولو العشرة أيام الضخمة على الأجهزة الكهربائية: تخفيضات لولو على مولينيكس، خلاط مع مطحنة، سعر الجهاز(129)ريال سعودي، بدلاً من(189)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

كينوود، محضرة الطعام، 600 واط، سعر الجهاز(169)ريال سعودي، بدلاً من(309)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

هوفر، مكنسة كهربائية، للأرضيات الصلبة، سعر الجهاز(899)ريال سعودي، بدلاً من(1459)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مولينيكس، مطحنة القهوة، سعر الجهاز(109)ريال سعودي، بدلاً من(149)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تيفال بانيني، شواية اللحم، سعر الجهاز(197)ريال سعودي، بدلاً من(279)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات لولو للمكيفات خصومات هايبر لولو مكيف شباك، من جري، 18 ألف وحدة، سعر الجهاز(1249) ريال سعودي، بدلاً من(1874)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

مكيف جداري، من جري، سعة واحد ونصف حصان، حار وبارد، سعر الجهاز(2149)ريال سعودي، بدلاً من(3499)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

باناسونيك، مكيف شباك، 18 ألف وحدة، سعر الجهاز(1299)ريال سعودي، بدلاً من(1979)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

وايت وِيستنج هاوس، مكيف اسبليت، سعة الجهاز واحد ونصف حصان، سعر الجهاز(1999)ريال سعودي، بدلاً من(2529)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة، والتوصيل مجاني.

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