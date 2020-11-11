عروض أسواق ساكو للأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية حتى 40% saco.sa

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عمر شويل - جدة عروض أسواق ساكو في المملكة العربية السعودية، تستعرض الأجهزة الكهربائية الخاصة بالحدائق المنزلية، لتوفير عناية أكبر بالحدائق والحرص الدائم على نظافتها، تجدون كل ما هو مطلوب لذلك، في جميع أسواق ساكو داخل المملكة العربية السعودية. عروض أسواق ساكو تخفيضات ساكو عروض الأجهزة الكهربائية الخاصة بالحدائق المنزلية: عروض ساكو على جزازة عشب كهربائية، 34 سم، سعر الجهاز(879)ريال سعودي، بدلاً من (1099)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جزازة عشب، ثلاثة في واحد، غاز، ستارتك، سعر الجهاز(1249)ريال سعودي، بدلاً من (1569)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

جزازة عشب كهربائية، 1200 واط، سعر الجهاز(799)ريال سعودي، بدلاً من(995)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مكنسة كهربائية للحدائق، 3000 واط، سعر الجهاز(449)ريال سعودي، بدلاً من(659)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

نافخ ورق الشجر، بطاريتين، أل بي أل، سعر الجهاز(619)ريال سعودي، بدلاً من(765)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات ساكو تخفيضات ساكو على مصيدة حشرات كهربائية، 10 واط، سعر الجهاز(379)ريال سعودي، بدلاً من(609)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصيدة حشرات كهربائية، 15 واط، سعر الجهاز(479)ريال سعودي، بدلاً من(689)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصيدة حشرات كهربائية، ضوء ليد، عدد أثنين لمبة، 15 واط، سعر الجهاز(109) ريال سعودي، بدلاً من(159)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مصيدة حشرات كهربائية، ضوء ليد، عدد أثنين لمبة، 10 واط، سعر الجهاز(99) ريال سعودي، بدلاً من(139)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة

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