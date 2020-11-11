عروض هايبر بنده لفترة محدودة على السلع الغذائية والطازج panda.com.sa

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عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية، على مختلف المواد الغذائية، الطازجة واللذيذة، وتشمل هذه العروض كل ما يحتاجه المنزل من المأكولات الغذائية ومنها، الدجاج بأنواعه والزيوت من زيت ذرة وخلافه، والكيك بالعديد من النكهات، تتوافر هذه العروض في جميع فروع هايبر ماركت بنده بالسعودية. عروض هايبر بنده عروض هايبر ماركت بنده على المواد الغذائية المختلفة: تخفيضات هايبر بنده على تمر سكري، سعر الكيلو (25.95)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

دجاج ساديا، عدد عشر قطع، وزن العبوة ٨٠٠ جرام، سعر العبوة(149.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

معجون طماطم رنا، عدد ثماني عبوات، وزن العبوة 135 جرام، سعر العرض(9.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

زيت دوار الشمس نور، عدد أثنين عبوة ، سعة العبوة 1.8 لتر، سعر العرض(43.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

ربيع شاي أخضر، عدد (25 كيس)، سعر العبوة(6.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

برجر ساديا، (لحم بقري)، سعة العبوة 672 جرام، سعر العبوة(23.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

برجر ساديا، ( دجاج)، سعة العبوة 672 جرام، سعر العبوة(23.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. عروض بنده للطازج خصومات بنده على كيكة الكريمة، سعر القطعة(7.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

زيت شمس، عدد أثنين عبوة، وزن العبوة 1.8لتر، سعر العرض(36.75)ريال سعودي، شامل ضريبة القيمة المضافة.

كروسان بالزبدة، عدد (5 حبات)، سعر العرض(10.75)ريال سعودي،السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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