نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو البيك السعودية أقوي خصومات على الوجبات تصل ل 30% في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو البيك أشهر سلسلة مطاعم في كافة المملكة السعودية، وجبات البيك بعشقها الكبير والصغير، انتشرت فروع سلاسل مطاعم البيك حيث استمر نجاحها لمدة 45 عام داخل السعودية، قامت على المنافسة مع كل الماركات العالمية، فهي تقدم مأكولات شهية و لذيذة، سنقرأ سوياً أسعار منيو البيك. منيو البيك أسعار مطعم البيك لوجبة دجاج برجر فيليه فقط بسعر 5 ريال سعودي.

وجبة دجاج فيليه بجانب البطاطس فقط بسعر 10 ريال سعودي.

وجبة دجاج مع مشروب غازي و البطاطس فقط بسعر 14 ريال سعودي.

الوجبة الأصلية من دجاج البيك أربع قطع من الدجاج مع صوص الثوم والبطاطس فقط بسعر 14 ريال سعودي.

وجبة البيك الثمان قطع مع صوص الثوم والبطاطس فقط بسعر 25.50 ريال سعودي.

وجبة البيك الدجاج المسحب سبع قطع مع الخبز والبطاطس ونوعين من الصلصة فقط بسعر 10.50 ريال سعودي.

وجبة دجاج مسحب 10 قطع بجانب البطاطس و العيش والسلطة فقط بسعر 14 ريال سعودي.

وجبة البيك عادي أو حار صدر من الدجاج بجانب الخبز والخضروات فقط بسعر 11.5 ريال سعودي. عروض منيو البيك تخفيضات مطعم البيك على وجبة البيك جامبو شرمبو: 8 ام 10 قطع تقدم مع الخبز والبطاطس السعر 29 ريال سعودي.

وجبة البيك شرمبو جامبو وجبة 10 قطع واختيار أنواع من الصلصة المميزة في مطاعم البيك السعر 40.50 ريال سعودي.

وجبة فيليه السمك من البيك 6 قطع مع الخبز والبطاطس وأنواع من الصلصة المميزة السعر 16.50 ريال سعودي.

ساندوتش فيليه سمك من البيك السعر 6 ريال سعودي.

ساندوتش فيليه سمك من البيك بجانب البطاطس ومشروب غازي السعر 11 ريال سعودي. منيو وجبات البيك تخفيضات البيك بالمملكة على وجبة بيج حراق من البيك صدر من الدجاج المشوي الكبير مع السلطة والخيار المخلل اللذيذ مع إضافة صلصة البيك السعر 11 ريال سعودي.

وجبة بيج البيك صدر دجاج كبير و سلطة الكلو سلو الرائعة والخيار المخلل الطازج بجانب صلصة البيك غير الحارة السعر 11.5 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منيو البيك السعودية أقوي خصومات على الوجبات تصل ل 30% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.