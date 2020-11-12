نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده السعودية الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات وأقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات ، شركة بنده من أولى الشركات السعودية التي تقدم عروض وتخفيضات أكثر من رائعة، وسوف نقدم لكم أقوى عروض شهر التخفيضات السنوية لهايبر بنده السعودية ومهرجان أقوى العروض، وهذا المهرجان يكون في نفس التوقيت من كل عام حيث بدأ هذا المهرجان يوم الأربعاء الماضي وسوف يستمر لمدة أسبوع أو أكثر لحين نفاذ الكمية، وإليكم عروض بنده الأسبوعية على الشاشات والجوالات والإلكترونيات فتعالوا معنا اتعرفوا علي عروض السعودية الأسبوعية.

عروض بنده السعودية الأسبوعية على الجوالات والإلكترونيات

إلى كل من يرغب في تحديث وتجديد الجوال الشخصي له عروض بنده في عروض السعودية الأسبوعية تفوق الخيال مثل ما عدوتكم دائما وهي كالآتي:

جوال سامسونج A11 بشريحتين للاتصال بسعر مخفض وهو: 515 ريال سعودي.

جوال هواوي Y7P بشريحتين للاتصال بسعر: 679 ريال سعودي.

جوال سامسونج نوت 10 لايت بشريحتين للاتصال بسعر أكثر من رائع وهو: 1469 ريال سعودي.

جوال هواوي Y8P بشريحتين للاتصال بسعر: 849 ريال سعودي.

جوال سامسونج A71 بشريحتين للاتصال بسعر: 1299 ريال سعودي.

تابلت زينتاليتي C700 بسعر مغرى وهو: 299 ريال سعودي.

سماعات إمبكس بعجلات بسعر مخفض ألا وهو: 219 ريال سعودي.

آبل إير بودس 2 شاحن عادي بسعر عليه تخفيض جبار بسعر: 569 ريال سعودي.

عروض بنده على الشاشات الذكية

الشعب السعودي يريد التجديد دائماً وتوفير أحدث الأغراض وبالأخص الشاشات الذكية، لأنها من أكثر الأشياء المستعملة في المنزل غير أنهم يريدون شراء الشاشات الحديثة العمل على توصيلها بالإنترنت ومشاهدة أي شئ في أي وقت، وعروض شركة بنده الأسبوعية كالآتي:

شاشة سكاي وورث بسعر خيالي وهو: 1399 ريال سعودي.

شاشة إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر مخفض جدا ألا وهو: 999 ريال سعودي.

شاشة تي سي ال 65 بوصة بسعر عليه عرض يفوق الخيال وهو: 2,249 ريال سعودي بدلا من 3499 ريال سعودي.

شاشة توشيبا 43 بوصة بسعر مخفض وهو: 799 ريال سعودي بدلا من 1204 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث 39 بوصة بسعر: 599 ريال سعودي.

شاشة توشيبا سمارت 55 بوصة بسعر: 1599 ريال سعودي.

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