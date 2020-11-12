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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% أقوي عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية تقدم الكثير من التخفيضات والتنزيلات المميزة على السلع الغذائية بأرخص و أوفر الأسعار في المملكة العربية السعودية وذلك في جميع سلاسل الفروع مثلما في مدينة جدة، أبها، حفر الباطن، وخميس مشيط، والدمام، وتعمل أسواق العثيم على تقديم العروض المميزة سواء كانت العروض على اللحوم والحلويات ومنتجات الألبان أقوي عروض السعودية.
عروض العثيم الأسبوعية
أسواق العثيم تعمل على توفير العروض المميزة على جميع الجبن ومنتجات الألبان التي ينفرد بوجودها ولا توجد في أي مكان آخر ومنها:
- تخفيضات ماركت العثيم على حليب كامل الدسم 39.59 ريال سعودي.
- عروض السعودية سعر جبن فيتا المصرية حجم كيلو 21.80 ريال.
- سعر جبن قريش حجم كيلو 27.50 ريال سعودي.
- سعر جبن مثلثات 12.50 ريال سعودي.
- سعر علبة جبن مثلثات 8.50 ريال سعودي.
- سعر بامبرز حفاضات حديثي الولادة 56 قطعة 130 ريال سعودي.
- سعر بامبرز حفاضات للأطفال عدد 58 مقاس 5 69.95 ريال سعودي.
تخفيضات العثيم للسلع الغذائية
- خصومات العثيم على لحم بلدي بالعظم حجم كيلو 33.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم سعر لحم بلدي مفروم حجم كيلو 19.95 ريال سعودي.
- سعر بسيمة بجوز الهند والمكسرات علبة كيلو 24.95 ريال سعودي.
- سعر نواشف بالتمر علبة كيلو 21.50 ريال سعودي.
- سعر بلح الشام علبة كيلو 19.95 ريال سعودي.
- سعر كرتونة تمر جالاكسي 36.95 ريال سعودي
- سعر تورتة شيكولاتة 34.95 ريال سعودي.
- 5قطع بيتزا 4.95 ريال سعودي.
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