نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير اليوم خصومات هائلة عروض علي الأيفون والجوالات تصل ل 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوال مكتبة جرير من أشهر وأكبر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط حيث تقوم بعمل العروض الأسبوعية والشهرية وقد تصل العروض والتنزيلات إلى 50 % أقوي عروض السعودية. عروض جرير للأيفون تخفيضات مكتبة جرير على هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجابايت فقط بسعر 6699 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 256 جيجابايت لون ذهبي فقط بسعر 5699 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجابايت لون فضي فقط بسعر 6699 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون ميني سعة 128 جيجابايت لون أزرق فقط بسعر 3549 ريال سعودي.

هاتف أبل أيفون ميني سعة 128 جيجابايت لون أحمر فقط بسعر 3559 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 سعة 156 جيجابايت لون رمادي فقط بسعر 3399 ريال سعودي.

هاتف هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجابايت لون أبيض سراميك فقط بسعر 4499 ريال سعودي. تخفيضات جرير للإلكترونيات وأدوات المدرسة خصومات مكتبة جرير على جوستو نسكافيه دولتشي صانعة القهوة فقط 699 ريال سعودي.

تخفيضات جرير سعر جُوستو صانعة القهوة فقط 449 ريال سعودي.

سعر حقيبة مستندات جي بي لجهاز 15 بوصة لون بني فقط 549 ريال سعودي.

سعر آلة روكو للتغليف الحراري 220 فولت فقط 139 ريال سعودي.

سعر آلة عد الورق فيِنلويد 3100 فقط 3449 ريال سعودي

سعر قلم روكو قابل للمحو برأس حبر فقط 24 ريال سعودي.

سعر حقيبة جي بي للظهر لون أسود فقط 599 ريال سعودي.

سعر حقيبة سفر جي بي باللون الأسود فقط 219 ريال سعودي.

سعر حقيبة رويال فالكون باللون أسود فقط 89 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض جرير اليوم خصومات هائلة عروض علي الأيفون والجوالات تصل ل 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.