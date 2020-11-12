نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء بنده السعودية 2020 على الشاشات والجوالات والإلكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء بنده السعودية التي تستمر في مهرجان التخفيضات السنوية، إليكم أقوى العروض من عروض هايبر بنده السعودية في مهرجان الوايت فرايدي 2020، تمتعوا بأقوى العروض من بنده السعودية والتنزيلات على أسعار الشاشات التلفزيونية والجوالات، كما يقدم هايبر بنده السعودية عروض الجمعة البيضاء 2020 على الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث تصل نسبة الخصومات حتى 60% من أسعار المنتجات، وتتضمن العروض العديد من الأجهزة الأكثر مبيعًا في المملكة السعودية، وتبدأ العروض اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 الموافق 25 ربيع الأول 1442، وتستمر لمدة أسبوع وحتى يوم الثلاثاء المقبل 17 نوفمبر 2020، ويمكنكم تصفح صور عروض الجمعة البيضاء بنده السعودية 2020 في التالي.

عروض الجمعة البيضاء بنده السعودية على الشاشات

شاشة تلفزيون فيليبس 40 بوصة LED بسعر 699 بدلًا من 879 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون إمبكس 55 بوصة LED بسعر 1199 بدلًا من 1752 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون توشيبا 32 بوصة LED بسعر 469 بدلًا من 657 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون تي سي ال 55 بوصة LED بسعر 1399 بدلًا من 2199 ريال سعودي.

تنزيلات الجمعة البيضاء 2020 من بنده السعودية على الجوالات

عرض هاتف هواوي نوفا 7i بسعر 1049 بدلًا من 1149 ريال سعودي.

عرض هاتف هواوي Y6P بسعر 579 ريال سعودي.

عرض هاتف هواوي Y5 Lite بسعر 369 ريال سعودي.

عرض هاتف هواوي Y9A بسعر 1099 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج A01 Core بسعر 329 ريال سعودي.

عرض هاتف سامسونج A21s بسعر 769 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء بنده السعودية 2020 على الإلكترونيات

أسورة رياضية شاومي Band 5 بسعر 129 بدلًا من 189 ريال سعودي، Band 4 بسعر 89 بدلًا من 129 ريال سعودي.

كابل Excel HDMI عرض 1 + 1 بسعر 19 ريال سعودي.

شاحن متنقل “باور بانك” أي أون 10000 mAH بسعر 67.50 بدلًا من 135 ريال سعودي.

شاحن متنقل “باور بانك” ماك Mak 5000 mAH بسعر 20 بدلًا من 39 ريال سعودي.

قرص تخزين توشيبا حجم 1 تيرابايت بسعر 189 بدلًا من 229 ريال سعودي، حجم 2 تيرابايت بسعر 279 بدلًا من 328 ريال سعودي.

تابلت لينوفو 6505M بسعر 699 بدلًا من 879 ريال سعودي.

تخفيضات الجمعة البيضاء 2020 هايبر بنده السعودية على الأجهزة المنزلية

عرض محضر طعام + خلاط من ارايتي بسعر 149 بدلًا من 285 ريال سعودي.

عرض 2*1 خلاط + مطحنة كليك أون بسعر 55 بدلًا من 89 ريال سعودي.

عرض قلاية كولين بدون زيت 4.5 لتر بسعر 239 بدلًا من 495 ريال سعودي.

عرض قلاية فيليبس بدون زيت بسعر 379 بدلًا من 769 ريال سعودي.

عرض قدر ضغط كهربائي كولين 8 لتر بسعر 239 بدلًا من 385 ريال سعودي.

عرض قطاعة اي تي سي 0.5 لتر بسعر 69 بدلًا من 109 ريال سعودي.

تتوالى عروض الجمعة البيضاء في السعودية، وعروض التخفيضات السنوية والتخفيضات الكبرى في جميع متاجر السعودية، والتي تستمر طوال شهر نوفمبر الجاري، وتهتم كبرى متاجر السعودية بعمل أقوى العروض والتنزيلات على أسعار الشاشات والجوالات والأجهزة الإلكترونية والإلكترونيات بمختلف أنواعها، تابعونا لمعرفة المزيد حول عروض الجمعة البيضاء 2020 في السعودية.