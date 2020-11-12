نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجمعة البيضاء على الجوالات من بنده والعثيم واكسترا ونستو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الجمعة البيضاء على الجوالات من بنده والعثيم واكسترا نبدأ العروض من اكسترا على الهاتف الأكثر طلباً موتورلا جي 9 بلاي سعة 128 جيجا بايت لونه أزرق ب 579 ريال، بدلا من 999 ريال، قيمة الخصم تصل إلى 42%، هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 لايت 128 جيجا بايت لونه أسود ب 1.469 ريال، بدلا من 2.189 ريال، بنسبة 33% خصم، العروض الذكية من نستو تتضمن ابل ايفون 12 سعة ال 64 جيجا بايت ب 3.299 ريال، و ال 128 جيجا بايت ب 3.549 ريال، و ال 256 جيجا بايت ب 4.049 ريال، ابل ايفون SE ب 1.899 ريال، بدلا من 2.149 ريال، اكسيومي ريد مي نوت 9 ب 599 ريال، بدلا من 749 ريال.

تخفيضات الجمعة البيضاء على الجوالات من بنده والعثيم واكسترا ونستو

سوبتش شاحن متنقل 10000 امبير ب 59 ريال، بدلا من 99 ريال، سامسونج اي 21 اس ب 739 ريال، بدلا من 819 ريال، اوبو اي 92 ب 999 ريال، بدلا من 1.199 ريال.

عروض الجوالات من بنده اليوم

هاتف هواوي نوفا 7 آي ب 1.049 ريال، بدلا من 1.149 ريال، هواوي واي 6 بي ب 579 ريال، هواوي واي 5 لايت ب 369 ريال، سامسونج أى 21 اس ب 769 ريال، سامسونج أي 10A ب 329 ريال، هواوي واي 9 أى ب 1.099 ريال، لينوفو أي 7 ب 339 ريال، ابل أيفون أس إي 2.39 ريال، بدلا من 2.199 ريال، سامسونج أي 51 ب 999 ريال، بدلا من 1.209 ريال.

عروض الجوالات بن داوود

سامسونج جالكسي ايه 11 ب 515 ريال، سامسونج جالكسي ايه 31 ب 899 ريال، سامسونج جالكسي نوت 20 ب 3.399 ريال، سماعه راس ب 111 ريال، اكس بوكس جهاز مع 3 العاب ب 1.111 ريال، جهاز سوني بلاي ستيشن 4 ب 1.111 ريال، سامسونج شاشة سمارت ال اي دي كيرف ب 2.499 ريال، ايه تي سي شاشة ال اي دي سمارت ب 1.899 ريال.