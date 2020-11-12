نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء العثيم السعودية 2020 عروض نهاية العام أقوى التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض الجمعة البيضاء العثيم السعودية 2020 وعروض نهاية العام، تقدم أسواق العثيم أقوى التخفيضات على أسعار المنتجات في موسم التخفيضات الكبرى السنوي في المملكة السعودية، ونختص بالذكر عروض الجوالات والشاشات، بالإضافة للتخفيضات على أسعار الإلكترونيات بمختلف أنواعها، والتنزيلات على أسعار الأجهزة المنزلية في عروض الجمعة البيضاء من أسواق العثيم بالمملكة السعودية للعام 2020، ويمكنكم التعرف على كافة صور عروض الوايت فرايدي 2020 في السعودية، ومهرجان التخفيضات السنوي والتمتع بالخصومات التي تصل حتى 60% على أسعار جميع المنتجات، إليكم أقوى العروض.

عروض الجمعة البيضاء العثيم السعودية 2020

عرض شاشة Arrow Smart TV LED، حجم 50 بوصة بسعر 899 ريال سعودي.

عرض شاشة Arrow Smart TV LED، حجم 40 بوصة بسعر 529 ريال سعودي.

عرض شاشة Arrow Smart TV LED، حجم 65 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي.

عرض شاشة Arrow Smart TV LED، حجم 50 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

عرض شاشة Arino LED، حجم 32 بوصة بسعر 349 ريال سعودي.

عرض شاشة Arino LED، حجم 43 بوصة بسعر 749 ريال سعودي.

عرض شاشة TOSHIBA LED، حجم 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي.

عرض شاشة Dora LED، حجم 43 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

عروض الوايت فرايدي 2020 العثيم السعودية على الجوالات

جوال SAMSUNG A21s، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت، بسعر 719 ريال سعودي.

جوال SAMSUNG A2 Core، ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، بسعر 359 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 4049 ريال سعودي.

جوال Huawei Y7P، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 669 ريال سعودي.

جوال Honor 9X، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 895 ريال سعودي.

عروض العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية عروض نهاية العام 2020

عرض جهاز محضر الطعام كينوود بسعر 159 ريال سعودي.

غلاية كليك أون 4.2 لتر بسعر 99 ريال سعودي.

قلاية بطاطس كولين 2 لتر بسعر 169 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية هومر بسعر 179 ريال سعودي.

عرض أجهزة الإفطار من كولين بسعر 129 ريال سعودي.

عرض جهاز مايكروويف هومر 20 لتر بسعر 195 ريال سعودي.

غلاية ماء براون بسعر 135 ريال سعودي.

عرض جهاز طهي الأرز 1.8 لتر بسعر 69.95 ريال سعودي.

عرض عصارة للحمضيات من بانيكس بسعر 72 ريال سعودي.

عرض مكواة بانيكس للكوي الجاف بسعر 52 ريال سعودي.

تمتعوا بعروض نهاية العام من أسواق العثيم في السعودية، وتخفيضات الوايت فرايدي 2020 في المملكة السعودية، والتنزيلات على أسعار الشاشات والجوالات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، التي لا غنى عنها في أي منزل، وتابعونا لمعرفة المزيد من عروض التخفيضات في جميع متاجر المملكة على الشاشات والإلكترونيات والجوالات، واستفيدوا من خصومات نهاية العام بمتاجر المملكة في موسم التخفيضات الجمعة البيضاء 2020 في السعودية.