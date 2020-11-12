نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موسم التخفيضات السنوية السعودية في اكسترا 2020 بخصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موسم التخفيضات السنوية السعودية في أكسترا 2020 لا تقاوم، فتتوافر جميع مستلزمات المنزل من أجهزة منزلية وكهربائية، وكل ما يحتاجه منزلك تجده في عروض اكسترا السعودية، بخصومات كبرى على أسعار جميع المنتجات، بالإضافة إلى تخفيضات الجوالات التي تتضمن أحدث إصدارات الهواتف الذكية بأسعار مذهلة.

عروض موسم التخفيضات السنوية السعودية في اكسترا

إنتهزوا فرصة تخفيضات اكسترا الكبرى واحصلوا على أفضل المنتجات بأسعار رائعة، وخصومات تصل حتى 50% على المنتج الواحد، وكل ذلك وأكثر في عروض موسم التخفيضات السنوية السعودية في اكسترا التي تستمر حتى يوم 28 من شهر نوفمبر 2020، وفي النقاط القادمة نعرض لكم مجموعة من العروض الرائعة.

خلاط يدوي من كينوود، 1000 واط، فقط بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

عصارة حمضيات من برنسيس، بسعر رائع فقط 39 ريال سعودي بدلًا من 78 ريال سعودي.

عصارة من كينوود، 240 واط، 240-220 فولت، فقط بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

مفرمة خضار من فيليبس، سعة 0.7 لتر، 450 واط، فقط بسعر 95 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.

مقلاة هوائية من فيليبس، 1900 واط، فقط بسعر 629 ريال سعودي بدلًا من 1258 ريال سعودي.

عروض موسم التخفيضات السنوية اكسترا السعودية على العجانات

عجان كينوود شيف سينس، 1700 واط، بسعر 2300 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

عجان كينوود ومحضر طعام، سعة 4.3 لتر، 1000 واط، فقط بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي.

عجان كلاس برو، 700 واط، بسعر 254 ريال سعودي بدلًا من 508 ريال سعودي.

عروض اكسترا السعودية على الخلاطات

خلاط فيليبس، سعة 1 لتر، 450 واط، بسعر 119 ريال سعودي بدلًا من 209 ريال سعودي.

خلاط برنسيس، سعة 1 لتر ونصف، 430 واط، بسعر 89 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

خلاط كلاس برو، سعة 1 لتر ونصف، مطحنة سعة 0.2 لتر، 500 واط، بسعر 75 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

عروض موسم التخفيضات السنوية السعودية على محضرات الطعام