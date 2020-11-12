- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - 20 ساعة مضت أخبار المشاهير 88 زيارة
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها نصر صلاح، وظهرت مكة في الصورة بملامح مختلفة وسن أكبر.
وظهر في الفيديو مكة ابنة محمد صلاح وهي تقف أمام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه.
وحضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة.
ووصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو المرتقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مكة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل زفاف عمها بإطلالة مثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.