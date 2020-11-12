تراند الفن: مكة محمد صلاح تخطف الأنظار في حفل زفاف عمها بإطلالة مثيرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - ‏20 ساعة مضت أخبار المشاهير 88 زيارة

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورة لـ مكة محمد صلاح في حفل زفاف عمها نصر صلاح، وظهرت مكة في الصورة بملامح مختلفة وسن أكبر.وظهر في الفيديو مكة ابنة محمد صلاح وهي تقف أمام عمها ليقوم بالنداء عليها لترقص معه.

وحضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة.

ووصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إلى مطار القاهرة للانضمام الى معسكر المنتخب قبل مواجهة توجو المرتقبة.