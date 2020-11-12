تراند الفن: وفاة عروسين في حفل زفافهما.. ما حدث صادم وغير متوقع!

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - 20 ساعة مضت قضايا ساخنة 148 زيارة
لقى عروسين مصرعهما يوم حفل زفافهما، ليتحول الفرح إلى مأتم وتسود الصدمة والحزن بين الجميع.
وفي التفاصيل، انتهت عمليّة تصوير ما قبل الزفاف في ولاية كارناتاكا الهنديّة، بموت العروس والعريس، فبمجرّد أن ابتعد القارب مسافة حوالي 30 متراً من الشاطئ، حاول العروسان التقاط صورة، كانت العروس ترتدي صندلاً بكعب عالٍ، وعندما وقفت على القارب فقدت توازنها وسقطت في النهر، حاول شاندرا إنقاذ حبيبته، ولكنّه ارتبك وتسبّب ذلك بانقلاب القارب، وغرق العريس أيضاً.
وبحسب قناة “روسيا اليوم”، كان على متن القارب صيّاد واحد من أقارب العريس، وتمكّن الصياد من السباحة إلى الشاطئ، كما تمّ إنقاذ قريبة من جانب الموجودين على الشاطئ، وهرع رجال الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث بإخراج الجثّتين من المياه.
وكان من المقرّر أن يتم حفل زفاف شاندرو البالغ من العمر 28 عاماً، وشاشيكالا البالغة من العمر 20 عاماً في 22 نوفمبر، مع الإشارة إلى أنّ العريسان كانا قد قرّرا مع أقاربهما، ترتيب تصوير جميل في مدينة مهجورة على ضفاف نهر كافيري، لذا استأجروا قاربين صغيرين للقيام بذلك.
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