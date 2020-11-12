تراند الفن: إعلامية كويتية تنشر صورة فاضحة لزوجة تامر حسني ونشطاء يردون: استغفر الله

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - ‏20 ساعة مضت أخبار المشاهير 95 زيارة

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لمصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، قبل الزواج من الفنان تامر حسني، وسخرت من شكلها، معلقة بكلمات مهينة.

ونشرت مي العيدان، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي صورة مركبة تضمنت صورة قديمة لبوسيل وصورة جديدة، وعلّقت بالقول:”صورة بسمة بوسيل قبل وبعد . . والله فلوس تامر حسني غيرت و بدلت”.

وأثار تصرف العيدان هذا حفيظة المتابعين الذي إنتقدوا ما قامت بها، وأكدو على جمال بوسيل في الحالتين، وكان من التعليقات “حلوة بالحالتين لو بس، تعوفين الناس بحالها بابا دعي، الخلق للخالق” و”هي بكلتى الحالتين حلوة وزادت جمالا عكسك انتي لا قبل ولا بعد استغفر الله”.

