تراند الفن: حسين فهمي: أنا بتاع ستات وسر آخر لم يكشف من قبل



فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - تصدر الإعلان التشويقي للحلقة الجديدة من برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني “السيرة” مؤشرات البحث في مصر. فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - تصدر الإعلان التشويقي للحلقة الجديدة من برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني “السيرة” مؤشرات البحث في مصر. وجاء ذلك بعد أن كشف الإعلان عن ضيفه الجديد وهو الفنان حسين فهمي. وبحسب البرومو التشويقي فسوف يكشف عن عدة موضوعات حساسة جدا. ويأتي مشاركته في الفيلم الممنوع من العرض “سيدة الأقمار السوداء”، واعترافه أنه “بتاع ستات” من أهم الموضوعات التي سيتم الكشف عنها. وقد تضمن الإعلان التشويقي لقطات سريعة أظهرت حصار وفاء الكيلاني للنجم حسين فهمي لتوضيح جوانب شائكة في حياته الشخصية وبخاصة زيجاته المتعددة. وكشف حسين فهمي سر خضوعه لعدة محاكمات بسبب تصريحاته الجريئة، ووعد بكشف سر لم يعرفه أحد من قبل. كما دخل حسين في نوبة بكاء، لتظهر منه جملة مؤثرة حول رغبته في العثور على من يحنو عليه.



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