تراند الفن: إعلامية شهيرة لـ بن سلمان : «يا أرض احفظي ما عليكي»

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 03:10 مساءً - نشرت الإعلامية ماريا معلوف مقطع فيديو لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، متمنية أن يكون الحكام مثله حتى تزول الأزمات ببلاد العرب.

وكتبت معلوف على حسابها في تويتر :” يا أرض احفظي ما عليكي .. طبيعي الناس منو يغارون .. لو ١٠ مثل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان عالمنا العربي بألف خير”.

وأضافت معلوف:” السعودية تعيد ترتيب البيت العراقي الذي يعتبر دعامة أساسية للاستقرار في المنطقة ولي العهد يلتقي الكاظمي و مجلس التنسيق السعودي العراقي يطرح مشاريع تعاون اقتصادية واجتماعية لإنعاش العراق ومساندة شعبه الكريم”.

ويظهر بن سلمان في الفيديو وهو يقول : ” اليوم نعقد اجتماعا بين المملكة العربية السعودية والعراق، وكلنا ما عندنا أدنى شك أن الروابط بين البلدين روابط كبيرة جدا”.

وأكد بن سلمان أن واجبنا أن نحقق هذه الروابط ونعمل على تعميقها.