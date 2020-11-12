تراند الفن: حفيدة عادل إمام تثير الجدل بإطلالة جريئة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 12 نوفمبر 2020 04:07 مساءً - أثارت حفيدة الفنان المصري عادل إمام، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر حسابات فنية صور بإطلالة جريئة لها، أظهرت جمالها.

وانتشرت صور حفيدته “هالة مقبل” وإبنة شقيقه “نور عصام إمام” التى أثارت ضجة بجمالها اللافت، مما دفع الكثيرين للتغزل بملامحها الجميلة والبحث خلفها لمعرفة المزيد عنها.

وأخذ الكثيرون من رواد مواقع التواصل يؤكدون على أن نور عصام إمام، ورثت ملامحها الجميلة من والدتها الفنانة المعتزلة نهلة رأفت، التي كانت معروفة بجمالها هي الأخرى خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية، قبل أن تتزوج المنتج عصام إمام وتتعزل العمل الفني.

نور هي إبنة المنتج عصام إمام والفنانة المعتزلة نهلة رأفت، تعمل في مجال الأزياء، ومع تصفح حسابها على إنستجرام نجد بوضوح من خلال صورها عشقها لعالم الموضة كما أنها تحرص على نشر لقطات عائلية عدة تجمعها مع والدها وعمها من كواليس عمله وأيضاً والدتها المعتزلة.

