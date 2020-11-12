عروض هايبر العثيم على جميع المنتجات تصل إلى 40 % othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض هايبر العثيم في المملكة العربية، على ورق التغليف للمطبخ ومنها، ورق القصدير لحفظ وتغليف الأطعمة، وكذلك عروض على الأطعمة الجافة الخاصة بالحيوانات الأليفة، كل ذلك متَوافر الآن في جميع فروع هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة. عروض هايبر العثيم عروض العثيم على ورق التغليف للمطبخ: تخفيضات العثيم على قصدير كلوب، مقاس 45 سم، سعر العبوة(7.75)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قصدير سانيتا، مقاس 75 قدم مربع، سعر العبوة(13.25)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قصدير سانيتا، مقاس 200 قدم مربع، سعر العبوة(33.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قصدير سانيتا، 300 ملم، سعر العبوة(26.95)ريال سعودي، بدلاً من(39.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قصدير سانيتا، مقاس 37.5 قدم، سعر العبوة (9.95) ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

قصدير سانيتا، 450 مم، سعر العبوة(58)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات العثيم الأسبوعية عروض هايبر العثيم على طعام طيور تريل طائر طيب، وزن العبوة 500 جرام، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

طعام قطط ويسكاس سردين، وزن العبوة 400 جرام، سعر العبوة(7.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

طعام طيور تريل فينش مشكل، وزن العبوة 500 جرام، سعر العبوة(12.50)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

طعام قطط كيتي كات الماكريل، وزن العبوة 1,4 كيلو، سعر العبوة(30.95)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

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