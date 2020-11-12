نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم الأسبوعية المميزة خصومات هائلة تصل ل60% وهدايا مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية عروض نهاية العام والأسبوع الأول من مجموعة عروض ” حنا الأوفر” من أسواق العثيم وأكبر الخصومات والتخفيضات في العروض الأسبوعية من يوم الأربعاء 11 من شهر نوفمبر الجاري، والموافق يوم 25 من ربيع أول 1442 ه‍، قائمة كبيرة من المنتجات المنوعة والمختلفة وأسعار تناسب الجميع، فقط في أسواق العثيم. عروض العثيم الأسبوعية عروض أسواق العثيم “أحنا الأَوفر”: تخفيضات العثيم على مقلاة بطاطس كولين سعة 2 لتر فقط بسعر 169 ريال سعودي.

عروض العثيم قطاعة خضار هَاكت كندا، بسعر 52 ريال سعودي فقط.

مكنسة هُومر كهربائية فقط بسعر 179 ريال سعودي.

طقم الإفطار كولين فقط بسعر 129 ريال سعودي.

طباخة ارز بانتيكس سعة 1.8 لتر فقط بسعر 69 ريال سعودي.

قدر ضغط سوبر فيِسا مقاسات مُختلفة، مقاس 7 لتر بسعر 59 ريال سعودي، مقاس 9 لتر بسعر 75 ريال سعودي، مقاس 11 لتر بسعر 79 ريال سعودي فقط. تخفيضات العثيم للشاشات عروض العثيم على شاشة توشيبا ال اي دي 32 بوصة، بسعر 499 ريال سعودي.

خصومات العثيم شاشة دورا ال اي دي 43 بوصة، بسعر 699 ريال سعودي فقط.

شاشة اُورينو سمارت ال اي دي 43 بوصة بسعر 749 ريال سعودي فقط.

شاشة اُورينو ال اي دي 32 بوصة بسعر 349 ريال سعودي فقط. خصومات أسواق العثيم تخفيضات العثيم على شاحن جوال لاسلكي أوي 10000 ملي، بسعر 85 ريال سعودي فقط.

عروض العثيم اليومية جوال هونر 9 اكس، ذاكرة 128 جيجابايت، بسعر 895 ريال سعودي فقط.

ميكرويف هومر كهربائي سعة 20 لتر بسعر 195 ريال سعودي فقط.

مكواة بانيكس جاف بسعر 59 ريال سعودي فقط.

عصارة حمضيات بانيكس بسعر 72 ريال سعودي فقط.

غلاية مياه كهربائية براون بسعر 135 ريال سعودي فقط.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض العثيم الأسبوعية المميزة خصومات هائلة تصل ل60% وهدايا مجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.