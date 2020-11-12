عروض اكسترا الجبارة تحطم جميع الخصومات أقوي عروض السعودية تصل ل70%

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عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا السعودية لن تحتاج للذهاب لأي مكان آخر كل ما تحتاجون إليه من أجهزة وأدوات منزلية وشاشات تلفزيون ذكية، وهواتف محمولة، وأجهزة إلكترونية ولاب توب وأكسسوارات إلكترونية والكثير من الأجهزة المختلفة كل هذا واكثر في التخفيضات الكبرى ميجا سيل من معارض اكسترا السعودية من يوم الخميس الموافق 12 من ربيع الأول 1442 هـ، 29 / 10 /2020، ولمدة شهر كامل. تخفيضات اكسترا عروض اكسترا على فيليبس قلاية هوائية بدون زيت سعة 1.2 لتر، 1900 وات، اللون اسود، فقط بسعر 629 ريال سعودي.

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