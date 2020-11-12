نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وجبات البيك وقائمة منيو البيك عروض خيالية على جميع الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو البيك الجديد تعتبر سلسلة مطاعم البيك من أحد أكبر وأشهر مطاعم الفاست فود في السعودية، قام على تأسيسها السيد “رامي أبو غزالة” وهو من أحد رواد مجال الأغذية ومطاعم الفاست فود، وتبلغ سلسلة مطاعم البيك ما يقرب من خمسون فرعاً حتى الآن في داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الفروع خارج المملكة في دول الخليج ومصر. منيو البيك الجديد منيو الوجبات المميزة من البيك والأسعار في المملكة العربية السعودية: أسعار مطعم البيك لوجبة الدجاج المسحب بسعر 9 ريالات سعودية.

وجبة الدجاج المسحب عدد 10 قطع بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة دجاج البيك عدد 4 قطع بسعر 12 ريال سعودي.

وجبة الدجاج المسحب عدد 7 قطع بسعر 9 ريالات سعودية.

وجبة فيليه سمك حارة عدد 10 قطع بسعر 11 ريال سعودي.

وجبة جمبري إقتصادية عدد 10 قطع بسعر 18 ريال سعودي.

وجبة جمبري جامبو عدد 8 قطع بسعر 25 ريال سعودي.

وجبة جمبري جامبو عدد 10 قطع بسعر 35 ريال سعودي.

وجبة دجاج البيك عدد 8 قطع بسعر 23 ريال سعودي. منيو البيك للسندوتشات عروض البيك المملكة على ساندوتش كومبو دبل برجر فيليه دجاج مشكل بسعر 10 ريالات سعودية.

خصومات البيك ساندوتش بيج بيك دجاج مسحب بسعر 10 ريال سعودي.

تخفيضات البيك على ساندوتش صاج دي لايت حار بسعر 5 ريالات سعودية.

ساندوتش الطاووق بسعر 5 ريالات سعودية.

ساندوتش صاج دي لايت عادي بسعر 5 ريالات سعودية.

ساندوتش كومبو الدجاج المسحب بسعر 9 ريالات سعودية فقط.

وجبة سناك الدجاج المسحب بسعر 3 ريالات سعودية فقط.

برجر فيليه الدجاج بسعر 3 ريالات سعودية فقط.

ساندوتش كومبو برجر الدجاج بسعر 7 ريالات سعودية.

ساندوتش فيليه السمك العادي بسعر 5 ريالات سعودية.

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