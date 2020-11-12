نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جرير على اللاب توب والجوالات في البلاك فرايداي وأقوي عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير على اللاب توب والجوالات ، جرير ليست مكتبة فقط بل تفيدنا بمعرفة أحدث المنتجات وبمواصفات تفوق الخيال لمعظم الأجهزة الإلكترونية سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة كمبيوتر محمولة، وفروعها ممتدة في جميع أنحاء العالم فيوجد فروع في الكويت وأبو ظبي وقطر والسعودية وغيرها من البلاد الأخرى، مما جعلها من أولى الشركات العالمية المنتشرة في جميع أنحاء العالم كله، غير أنها تقدم تخفيضات مذهلة على جميع منتجاتها ولكن نحن نقدم لكم عروض جرير على الجوال والكمبيوتر المحمول وأقوي عروض السعودية اليوم وعروض السعودية الأسبوعية.

عروض جرير السعودية على اللاب توب الكمبيوتر المحمول

الكمبيوتر المحمول لا يمكن الاستغناء عنه وبالأخص لأصحاب المؤسسات والبنوك لكى يقومون بتخزين المعلومات واسترجاعها في أي وقت ممكن، لذا قدمت شركة جرير الكثير من عروض جرير علي اللاب توب الجبارة وهي كالآتي:

كمبيوتر محمول اسوس ZenBook 14 UX43FQ 14 بوصة بسعر: 5449 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول لينوفو Yoga Slim 7 14llL05 14 بوصة الجيل العاشر بسعر: 3399 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول لينوفو يوجا سليم الجيل العاشر 14 بوصة بسعر: 4929 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول اسوس زين بوك برو جو 15.6 بوصة بسعر: 15499 ريال سعودي.

كمبيوتر محمول زين بوك دو 14 بوصة بسعر مخفض وهو: 7599 ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية على الجوالات

الجوال أصبح لا غنى عنه للصغار قبل الكبار غير أنهم يريدون التجديد والحصول على أحدث أنواع الجوالات، لذا وفرت شركة جرير عروض جرير على الجوالات سامسونج وهي كالآتي:

جوال سامسونج جالكسي نوت 10 بلس يتميز بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت أبيض اللون بسعر: 2599 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 يتميز بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت أخضر اللون الجيل الخامس بسعر: 3399 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت رمادي اللون الجيل الخامس بسعر: 3390 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت أبيض اللون بسعر: 4799 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت أبيض اللون بسعر: 3999 ريال سعودي.

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