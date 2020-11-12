الحقوا عروض ساكو قبل ما تطير خصومات تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية نقدم لكم عروض ساكو السنوية من يوم الأحد الموافق 1 من ربيع الأول 1442 ه‍،و 18 من شهر أكتوبر 2020م، في أكبر العروض الخطير على طول يطير، أوشكت العروض الجبارة من ساكو على الانتهاء بادروا بالشراء قبل يوم السبت 14 من نوفمبر 2020، 28 من ربيع أول 1442 ه، في عروض مختارة، وأسعار جبارة وتوفير على الكثير من الأدوات المنزلية المختلفة تخفيضات ساكو. عروض ساكو تخفيضات هايبر ساكو على طقم جلوس ليفينج للحديقة 4 أشخاص مع طاولة فقط بسعر 499 ريال سعودي.

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