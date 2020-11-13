نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو البيك أسعار وجبات البيك الشهية عروض وخصومات كبيرة على جميع الوجبات تصل ل 30% في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك نستعرض لكم اليوم قائمة أسعار سلسلة المطاعم الشهيرة البيك والتي تعد من أشهر المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة في دولة السعودية، والتي قام على بِتأسيسها الأستاذ “رامي أبو غزالة” الذي يعد من أكبر رواد مجال تأسيس مطاعم الوجبات السريعة، والذي استطاع في فترة قليلة تأثيث أكثر من 50 فرع لمجموعة مطلعة البيك في المملكة السعودية، ولم يقتصر على السعودية فقط بل امتد التوسع والانتشار إلى الكثير من دول الخليج العربي الأخرى، ولِلتواصل مع خدمة العملاء يمكنكم الإتصال على الرقم 8002442245، أو الاتصال على الرقم 966122866777+.
أسعار منيو البيك
قائمة الأسعار الخاصة بِمطاعم البيك السعودية، نستعرض لكم قائمة بأسعار اهم الوجبات السريعة والسندوتشات المميزة التي تقدمها مطاعم البيك، ومنها الآتي:
- وجبة دجاج البيك 4 أو 8 قطع من الدجاج تقدم مع البطاطا ,الخبز و صلصة، فقط بسعر 12 ريال سعودي، و23 ريال سعودي.
- وجبة دجاج مسحب 7 أو 10 قطع من مسحب الدجاج تقدم مع البطاطا فقط بسعر 9 ريالات، و 12 ريال سعودي.
- ساندويش الكومبو دجاج مسحب متوفرمع البطاط ومشروب غازي 12 ريال سعودي.
- ساندوتش برجر فيليه دجاج مع البطاطا والمشروب الغازي فقط بسعر 3 ريالات سعودية.
- وجبة فيليه السمك 6 قطع من فيليه السمك الصافي الذي يقدم مع البطاطا، بسعر 11 ريال سعودي فقط.
- ساندويش فيليه السمك الذي يتوفر مع البطاطا و المشروب الغازي فقط بسعر 5 ريالات سعودية
- وجبة الجمبري الجامبو 8 أو 10 قطع من الجمبري الجامبو التي تقدم مع البطاطا، بسعر 25 ريال، و 35 ريال سعودي.
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