منيو البيك أسعار وجبات البيك الشهية عروض وخصومات كبيرة على جميع الوجبات تصل ل 30%

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عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك نستعرض لكم اليوم قائمة أسعار سلسلة المطاعم الشهيرة البيك والتي تعد من أشهر المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة في دولة السعودية، والتي قام على بِتأسيسها الأستاذ “رامي أبو غزالة” الذي يعد من أكبر رواد مجال تأسيس مطاعم الوجبات السريعة، والذي استطاع في فترة قليلة تأثيث أكثر من 50 فرع لمجموعة مطلعة البيك في المملكة السعودية، ولم يقتصر على السعودية فقط بل امتد التوسع والانتشار إلى الكثير من دول الخليج العربي الأخرى، ولِلتواصل مع خدمة العملاء يمكنكم الإتصال على الرقم 8002442245، أو الاتصال على الرقم 966122866777+.

أسعار منيو البيك

قائمة الأسعار الخاصة بِمطاعم البيك السعودية، نستعرض لكم قائمة بأسعار اهم الوجبات السريعة والسندوتشات المميزة التي تقدمها مطاعم البيك، ومنها الآتي: