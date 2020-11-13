عروض الجمعة البيضاء من هايبر بنده خصومات بنده الجبارة تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة احدث عروض هايبر بنده الأسبوعية من يوم الأربعاء 11 من نوفمبر 2020، الموافق 25 من شهر ربيع الأول 1442، وعرض الجمعة البيضاء من هايبر بنده والتي تضم مجموعة متميزة من المنتجات المختلفة وخصومات كبيرة، اغتنموا الفرصة. عروض هايبر بنده الأسبوعية تخفيضات هايبر بنده ميكرويف كليك أون سعة 20 لتر، بسعر 199 ريال سعودي فقط.

عروض الجمعة البيضاء مكواة بخار تيفال 1800 وات، بسعر 79 ريال سعودي فقط.

خصومات بنده فرن كهربائي أي تي سي 60 لتر، فقط بسعر 299 ريال سعودي.

مكواة بخار كليك أون 2200 وات فقط بسعر 39 ريال سعودي.

موزع مياه بارد دارا فقط بسعر 349 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس 1800 وات فقط بسعر 249 ريال سعودي. عروض بنده اليوم الخميس تخفيضات بنده على صانع ساندوتشات تيفال فقط بسعر 189 ريال سعودي.

عروض بنده مكواة جيباس بسعر 49 ريال سعودي فقط.

غسالة بِتعبئة علوية وايت وِستنج هاوس سعة 9 كيلو فقط بسعر 599 ريال سعودي فقط.

مكواة بخار عمودية تيفال فقط بسعر 199 ريال سعودي.

محضر طعام مع خلاط ابيض ارايتي بسعر 149 ريال سعودي فقط.

خلاط كليك أون 350 وات، فقط بسعر 55 ريال سعودي.

ثلاثية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر فقط بسعر 239 ريال سعودي. تخفيضات بنده عروض هايبر بنده الأسبوعية على ثلاثية بدون زيت فيليبس فقط بسعر 379 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس 500 وات، فقط بسعر 139 ريال سعودي.

تخفيضات بنده قطاعة اي تي سي سعة 0.5 لتر، فقط بسعر 69 ريال سعودي.

محضر طعام مولينكس 800 وات، فقط بسعر 199 ريال سعودي.

عجانة مولينكس سعة 4 لتر، فقط بسعر 499 ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي كولين سعة 8 لتر، فقط بسعر 239 ريالاً سعودياً.

غلاية مياه كهربائية براون، فقط بسعر 159 ريال سعودي.

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