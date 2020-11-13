نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية الجديدة على الشاشات السمارت والجوالات تحطيم أسعار نوفمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية جدة، من يوم الأربعاء الموافق 4 من نوفمبر 2020، و 18 من ربيع الأول 1442 ه‍، والتي تشمل الكثير من العروض والمنتجات الرائعة بأسعار مناسبة للجميع اغتنموا الفرصة. عروض بن داود الأسبوعية عروض بن داود اليوم على شاشة اي تي سي سمارت، ال اي دي مقاس 65 بوصة، فقط بسعر 1899 ريال سعودي.

شاشة سكاي وورث ال اي دي، مقاس 39 بوصه فقط بسعر 579 ريال سعودي.

شاشة سامسونج سمارت، ال اي دي، كيرفي، مقاس 55 بوصة فقط بسعر 2499 ريال سعودي.

شاشة اي تي سي سمارت، ال اي دي، مقاس 55 بوصه، فقط بسعر 1399 ريال سعودي. تخفيضات بن داود بن داود تخفيضات على سخان كهربائي، 1500 وات، فقط بسعر 59 ريال سعودي.

امبيريال صانعة القهوة 800 وات، سعة 0.6 لتر فقط بسعر 79 ريال سعودي.

كينوود محضر طعام، 750 وات، فقط بسعر 229 ريال سعودي.

دلة المسافر صانعة القهوة، 850 وات، فقط بسعر 249 ريال سعودي.

زيبرا ماكينة حلاقة الشعر الرجالي، فقط بسعر 49 ريال سعودي.

امبيريال ماكينة حلاقة الشعر للمرأة، بسعر 69 ريال سعودي فقط. خصومات بن داود عروض هايبر بن داود على بيور جهاز مملس الشعر، فقط بسعر 159 ريال سعودي.

خصومات بن داود براون مكواة بخار 2400 وات فقط بسعر 139 ريال سعودي.

عروض بن داود الأسبوعية امبيريال مكنسة السيارة بسعر 79 ريال سعودي فقط.

طقم مفكات 17 قطعة فقط بسعر 11 ريال سعودي.

بي آند دي فحم، بسعر 15 ريال سعودي فقط.

بي آند دي طقم قلايه مقاسات مختلفه، مقاس 20 بسعر 79 ريال سعودي، مقاس 24 بسعر 89 ريال سعودي، مقاس 28 بسعر 98 ريال سعودي فقط.

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