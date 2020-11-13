عروض هايبر لولو على الأجهزة التكنولوجية والأجهزة الكهربائية عروض ولا في الخيال 60%

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عمر شويل - جدة عروض لولو للجوال يعد من الأماكن التي تقوم ببيع الأجهزة التكنولوجية وبأرخص سعر، بالإضافة إلى أنها تقوم بتقديم عروض على الأجهزة المختلفة سواء كانت الشاشات أو الهواتف المحمولة، وفي هذا المقال سنذكر لكم العروض المقدمة هايبر لولو. عروض لولو للجوال عروض لولو على هاتف سامسونج جالكسي أي 7 بسعة 128 جيجابايت بسعر 1299 بدلاً من سعر 1749 ريال.

خصومات لولو ابل ايفون 6 اس بلس بسعة 32 جيجا بايت بسعر 1249 ريال سعودي بدلاً من سعر 1600 ريال.

تخفيضات لولو سعر هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بس بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال.

سعر هاتف سامسونج جالكسي إس 20 بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال. تخفيضات لولو هاتف سامسونج جالكسي إس بلس 5 جي بسعة 128 جيجابايت، بسعر 2999 ريال سعودي.

هاتف سامسونج جالكسي إس 2 بلس بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال.

هاتف سامسونج جالكسي إس إم أي 32 جيجابايت، بسعر 515 ريال سعودي بدلاً من سعر 572 ريال.

هاتف أوبو أي 64 جيجا بايت، بسعر 699 ريال سعودي.

لينوفو إي 8 بسعر 489 ريال سعودي بدلاً من سعر 489. تخفيضات لولو للشاشات تنزيلات هايبر لولو على سوني تلفزيون اندرويد 65 بوصة بسعر 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5499 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت سوني شاشة اندرويد ذكية ليد 65 بوصة، بسعر 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال.

سوني شاشة اندرويد عالية 55 بوصة، بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال.

سوني شاشة اندرويد، بسعر 3499 ريال سعودي بدلاً من سعر 3999 ريال.

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