عروض هايبر لولو الجمعة البيضاء خصومات وتخفيضات خيالية علي الأجهزة الكهربائية واللحوم

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو يقوم بتقديم العروض والتخفيضات على كافة السلع بأرخص الأسعار والعروض الجذابة للعملاء ، مع قدوم الجمعة البيضاء في المملكة العربية السعودية تقوم العديد من المحلات بعمل تخفيضات هائلة علي جميع المنتجات ونقدم لكم عروض هايبر لولو لكي تستفيدو من أقوي عروض السعودية في الجمعة البيضاء. عروض هايبر لولو تخفيضات هايبر لولو ساديا دجاج 600 جرام فقط بسعر 20.00 بدلاً من 31.35 ريال سعودي.

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جبنه مصرية بيضاء متنوعة فقط بسعر 10.00 بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

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3 كيس بطاطس السعودية فقط بسعر 10.00 بدلاً من 20.25 ريال سعودي.

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