نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو وجبات البيك السعودية أسعار سندوتشات البيك وعروض اليوم الخيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو وجبات البيك من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم وجبات البيك المميزة التى يعشقها الصغار والكبار وتفرعت سلاسلها في كافة أنحاء المملكة واستمر نجاح مطاعم البيك لمدة 45 عام ونافست مطاعم البيك كل الماركات العالمية من حيث الجودة والطعم، تقدم مأكولات لذيذة ومتنوعة. منيو وجبات البيك عروض منيو البيك سعر وجبة فيليه برجر دجاج فقط 5 ريال سعودي.

سعر وجبة فيليه دجاج تقدم ساخنة مع البطاطس فقط 10 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج عادي مع الكولا و البطاطس فقط 14 ريال سعودي.

سعر الوجبة الأصلية من دجاج البيك مع صوص الثومية وبطاطس فقط 14 ريال سعودي.

سعر وجبة البيك 8 قطع مع صوص الثومية وبطاطس فقط 25.50 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب البيك 7 قطع مع البطاطس و الخبز ونوع مميز من الصلصة فقط 10.50 ريال سعودي.

سعر وجبة دجاج مسحب العائلية 10 قطع مع البطاطس والسلطة والعيش فقط 14 ريال سعودي.

سعر وجبة البيك العادية أو الحارة مع الخبز والخضروات فقط 11.5 ريال سعودي. عروض منيو البيك تخفيضات مطعم البيك على جامبو جمبري وجبة البيك 8 أو 10 قطع تقدم ساخنة مع الخبز والبطاطس فقط 29 ريال سعودي.

عروض البيك سعر وجبة البيك جامبو جمبري الوجبة العائلية 10 قطع مع اختيار الصلصة المميزة من مطاعم البيك التى تفضلها فقط 40.50 ريال سعودي.

سعر فيليه سمك وجبة 6 قطع من البيك تقدم مع الخبز الساخن والبطاطس صلصة البيك المميزة فقط 16.50 ريال سعودي.

سعر فيليه سمك ساندوتش من البيك فقط 6 ريال سعودي.

سعر فيليه سمك ساندوتش من البيك والبطاطس والكولا فقط 11 ريال سعودي. أسعار منيو البيك للوجبات أسعار وجبات منيو البيك سعر وجبة البيك بيج حراق مكونة من صدر دجاج مشوي مع السلطة الكرنب اللذيذة والخيار المخلل مع إضافة صلصة البيك المميزة فقط 11 ريال سعودي.

سعر وجبة البيك بيج مكونة من صدر دجاج و سلطة الكلو سلو والخيار المخلل وصلصة البيك غير الحارة فقط 11.5 ريال سعودي.

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