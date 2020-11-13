نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضخم عروض هايبر ساكو للأجهزة الكهربائية وأجهزة المطبخ تصل إلى 40% saco.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعد عروض هايبر ساكو بالمملكة العربية السعودية من أقوى وأضخم العروض التي يقدمها، حيث يحتاج اليها البيت العصري الحديث مثل المستلزمات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، مثل التكييفات و أجهزة المبرد والعديد منهم. عروض هايبر ساكو عروض أسواق ساكو السنوية على الأجهزة المنزلية: ماكينة قهوة رقمية، مع طاحونة 1 لتر 1050 واط بسعر 239 ريال سعودي.

صانعة القهوة نسبريسو سيتزو خافق حليب 1 لتر 1720 واط بسعر 1.349 ريال سعودي.

صانعة القهوة نسبريسو لاتيسيما 0.9 لتر بسعر 1.989 ريال سعودي.

صانعة القهوة متوافقة، 1100 واط مع جميع الكبسولات المعروفة بسعر 449 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة ل 4 أشخاص + طاولة بسعر 499 ريال سعودي.

طقم جلوس ل 6 أشخاص بسعر 1.749 ريال سعودي.

مثقاب لاسلكي 18 فولت، 13 مم ليثبوم بسعر 599 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي، 110 كيلو جرام دراجة رياضية بلوحة إلكترونية بسعر 1.699 ريال سعودي، إذا قسط 224 على 6 أقساط. تخفيضات أسواق ساكو للأجهزة منزلية قلاية هوائية، 3 لتر 1425 واط بسعر 299 ريال سعودي.

قلاية هوائية سريعة، 1.2 لتر 1900 واط بسعر 699 ريال سعودي.

مقلاة متعددة 1.7 كجم تحكم إلكتروني 1400 واط بسعر 1.399 ريال سعودي قسط 234 على 6 أقساط.

قلاية قابلة للضبط 3 أوضاع، 30 لتر 2000 واط بسعر 299 ريال سعودي.

ميكرويف مع شواية رقمي، 30 لتر 900 واط بسعر 549 ريال سعودي.

فرن تحميص، 2200 واط 65 لتر بسعر 299 ريال سعودي.

فرن كهربائي 1000 واط 30 لتر بسعر 349 ريال سعودي.

ميكرويف رقمي فردي، 20 لتر 700 واط بسعر 249 ريال سعودي.

فرن تحميص مع موقدين، 2000 واط 45 لتر بسعر 279 ريال سعودي.

وصة لمس، رام 8 جيجا، 128 جيجا، فضي بسعر 2499 ريال سعودي.

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