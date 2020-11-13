نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض التخفيضات اكسترا السعودية على شاشات عروض الجمعة البيضاء 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التخفيضات اكسترا السعودية ، الكثير من الشركات العالمية لجميع الأجهزة الكهربائية وأيضا الأجهزة الإلكترونية كل عام في هذه الفترة يقدمون تخفيضات وعروض أكثر من رائعة، ومهرجان حرق الأسعار للعمل على تشجيع جميع العملاء للشراء وبالتالي زيادة نسبة المبيعات، لذا قدم المتجر تخفيضات اكسترا السعودية لمدة شهر من أجل عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2020 وسمتها بشهر التخفيضات الكبرى على جميع منتجاتها، وبصفة خاصة على الشاشات الذكية للعمل على إسعاد وإرضاء جميع عملائها ومتاح التوصيل حتى باب المنزل، وعروضنا سوف تتعرفوا عليها من خلال قراءة هذا المقال.

عروض التخفيضات اكسترا السعودية على شاشات سوني وسامسونج

عروض التخفيضات اكسترا السعودية تختلف عن جميع المتاجر السعودية في عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2020 قد تصل حتى 80%، وهذه العروض قد بدأت منذ بداية 28 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري وهى:

عروض اليوم، شاشة سوني أندرويد 4K HDR حجم 55 بوصة بسعر مخفض جدا ألا وهو: 2599 ريال سعودي.

شاشة سوني أندرويد 4K HDR حجم 55 بوصة بسعر مخفض جدا ألا وهو: 2599 ريال سعودي. شاشة سامسونج QHDR حجم 55 بوصة بسعر: 5249 ريال سعودي و QHDR سمارت تي في 55 بوصة بسعر مغري للغاية ألا وهو: 4899 ريال سعودي.

شاشة سوني 4K HDR أندرويد 65 بوصة بسعر مخفض يصل إلى النصف وهو: 3599 ريال سعودي، كانت هذه تخفيضات اكسترا السعودية .

. شاشة سامسونج QHDR سمارت تي في حجم 75 بوصة بسعر: 9999 ريال سعودي.

شاشة سوني 4K HDR أندرويد حجم 75 بوصة بسعر مغري وهو: 5299 ريال سعودي.

شاشة سامسونج QHDR حجم 65 بوصة بسعر مخفض جدا يصل إلى: 7999 ريال سعودي و QHDR سمارت تي في 65 بوصة بسعر: 6499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا السعودية على شاشات إل جي واﻷندرويد

عروض extra السعودية اليوم، شاشة LG 4K HDR حجم 55 بوصة بسعر: 4999 ريال سعودي، وحجم 65 بوصة بسعر: 8199 ريال سعودي، وحجم 77 بوصة بسعر: 13499 ريال سعودي .

شاشة LG 4K HDR حجم 55 بوصة بسعر: 4999 ريال سعودي، وحجم 65 بوصة بسعر: 8199 ريال سعودي، وحجم 77 بوصة بسعر: 13499 ريال سعودي . شاشة كلاس برو 4K HDR أندرويد حجم 75 بوصة بسعر مخفض جدا وهو: 3299 ريال سعودي، وحجم 70 بوصة بسعر مناسب للجميع وهو: 2599 ريال سعودي، وحجم 86 بوصة بسعر مخفض يصل إلى النصف وهو: 5499 ريال سعودي.

انتظروا مننا كل عروض اكسترا السعودية و جميع عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2020.