عروض العثيم للأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية تصل ل 30% othaimmarkets.com

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عمر شويل - جدة عروض العثيم شهريًا بأفضل الأسعار، والخصومات العالية، حيث يتم عرض عروض على الادوات المنزلية الأكثر شراءُا، والفواكه والخضراوات، والكثير من المواد التي تقوم باستهلاكها كثيرًا وسوف تجد في هذا المقال عروض العثيم السعودية لشهر نوفمبر، والتي تبدأ من 2 نوفمبر لعام 2020. عروض العثيم عروض العثيم على البقالة: عروض هايبر العثيم على كيلو التفاح الأحمر الفاخر بقيمة 5.85 ريال سعودي بسعر التكلفة.

لحم عجل بلدي بدون عظم مخلي طازج بقيمة 37.95 ريال سعودي بسعر التكلفة.

٢ كيلو رمان مصري بقيمة كيلو واحد 3.9٥ ريال سعودي.

كيلو جبن إسطنبولي أصفر اللون بقيمة 13.50 ريال سعودي فقط.

كيلو عدس زود احمر مجروش بسعر التكلفة 6.95 ريال سعودي فقط.

2 شبكة ليمون بسعر واحدة 2.25 ريال سعودي فقط لا غير.

صانع طعام كينوود بطاقة ٨٠٠ واط بسعر حصري 199 ريال سعودي فقط.

صابون تايد المركز الأصلي ٧ كيلو جرام بسعر 41.95 بدلًا من 97.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم لأدوات المطبخ تخفيضات العثيم على طقم قدور سويت هوم الغير لاصق عشر قطع بسعر 139 ريال سعودي فقط.

طقم قدور رويال فوره ثمان قطع بسعر 99 ريال سعودي فقط.

طقم صواني الومنيوم أربع قطع بسعر 24.95 ريال سعودي.

مقلاة رويال فوره بسعة 22 سم في 28 سم بسعر 39.95 ريال سعودي.

2 مقلاة جرانيت فالبرو بحجمين مختلفين بسعر 49.95 ريال سعودي.

طقم عشاء ٢٠ قطعة بسعر 49.95 ريال سعودي.

مقلاة هوم واي بغطاء بحجم 24 سم بسعر 34 ريال سعودي، وبحجم 26 سم بسعر 36 ريال سعودي، و بحجم 28 سم بسعر 39 ريال سعودي فقط.

طقم قدور برستيج ثمان قطع بسعر 119 ريال سعودي فقط.

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