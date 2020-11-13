احدث عروض بن داود على الفواكة والحلاويات bindawood.com

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عمر شويل - جدة يقدم عروض بن داود جدة عروض أسبوعية، وخصومات على السلع الاستهلاكية، عروض خريف 2020 وسوف نقدم لكم عروض بن داود لليوم الجمعة على أدوات المطبخ والسلع الغذائية. عروض بن داود عروض بن داود على الخضار والفواكه: تخفيضات بن داود على كيلو الرمان اليمني بسعر 7.95 ريال سعودي

كيلو تفاح جالا بسعر 4.95 ريال سعودي

كيلو العنب الأحمر بسعر 9.95 ريال سعودي

بطيخ مدور بسعر 1.50 ريال سعودي

كيلو جريب فروت بسعر 4.95 ريال سعودي

كيلو برتقال عصير بسعر 5.95 ريال سعودي

200 جرام ثوم كيس بسعر 1.25 ريال سعودي

كيلو خيار بسعر 3.95 ريال سعودي

كيلو ملفوف بسعر 1.95 ريال سعودي

كيلو بطاطس بسعر 1.95 ريال سعودي

كيس بصل أحمر بسعر 3.95 ريال سعودي

كيلو الكوسة بسعر 3.95 ريال سعودي تخفيضات بن داود خصومات بن داود على 500 جرام مينيز شوكولاتة مشكلة بسعر 16.95ريال سعودي

200 جرام شوكولاتة فيريرو روشيه بسعر 18.95 ريال سعودي

5 كيلو سكر ناعم الأسرة بسعر 11.95 ريال سعودي

سكر خشن الأسرة 5 كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي

3 لتر زيت نور دوار الشمس بسعر 24.95 ريال سعودي

5 كيلو أرز بسمتي الشعلان بسعر 30.95 ريال سعودي

مسحوق غسيل أريال بسعر 19.95 ريال سعودي. خصومات بن داود للحلويات كيك موس النوتيلا بسعر 79 ريال سعودي

كيك بورفيت رول بسعر 65 ريال سعودي

كيك انجليزي الشيكولاتة الداكنة بسعر 14 ريال سعودي

رول بالقرفة بسعر 4.50 ريال سعودي

كيلو بيتيفور حلو بسعر 49 ريال سعودي.

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