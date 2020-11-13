نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد لشهر نوفمبر في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن مواعيد صرف المعاشات الخاصة بالتقاعد في المملكة العربية السعودية يتم الإعلان عنه عن طريق جدول ثابت المواعيد، تم وضعه من قبل المؤسسة العامة للتقاعد وذلك يتم بالتعاون مع وزارة المالية، للتأكد من صرف الرواتب الخاصة بالمعاشات بصورة ثابتة، وأن يتم أعلان الموعد الخاص بالصرف بشكل رسمي قبل الموعد المحدد للصرف المعلن عنه في الجدول، وفي هذا المقال سوف نعرف بشكل أفضل عن موعد صرف رواتب التقاعد وطرق الاستلام.

موعد صرف راتب التقاعد

تم أصدار جدول زمني محدد وذلك يضم جميع أشهر السنة لعام 2020م الجاري عام 1442هـ، تم إدراج به جميع رواتب التقاعد الجديدة، مع عد تنازلي مواعيد الاستحقاق، على أن يكون موعد صرف رواتب التقاعد الجديدة للشهر الجاري هو 25 من شهر نوفمبر الموافق 10 من شهر ربيع ثاني الموافق يوم الأربعاء، كما يمكنك متابعة العد التنازلي على موقع تقويم السعودية.

كيفية صرف رواتب التقاعد

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك لدفع رواتب الخاصة التقاعد بشكل شهري، وذلك بتحديد يوم 25 لكل شهر من شهور السنة، حيث يتم تحويل الرواتب على الحسابات البنكية الخاصة بالمتقاعدين، وإذا تزامن موعد الدفع الشهري مع عطلة رسمية مثل يوم الجمعة مثلًا يتم صرف الراتب يوم الخميس، أما إذا كان موعد الدفع يوم السبت فيتم دفع الراتب يوم الأحد.