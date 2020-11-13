عروض هايبر لولو لأدوات المطبخ بأقل الأسعار لتصل إلى 50 % لا تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو نبذة عن العروض المقدمة من هايبر لولو، فيعتبر هايبر لولو من أكثر المناطق التي تقدم أفضل عروض على وأدوات المنزل، ولذلك سوف نذكر لكم في هذا المقال نبذة عن العروض المقدمة من هايبر لولو. عروض هايبر لولو عروض هايبر لولو على أدوات المطبخ: تخفيضات لولو على بلاك ستون طقم قدور طهي ست قطع بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 285 ريال سعودي.

سمارت كيتشن قدر ضغط 5 لتر المنيوم بسعر 49 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي

طرموس 3 لتر باصرة بسعر 79 ريال سعودي وذل بدلًا من 147.99 ريال سعودي

طقم أواني مائدة تشيللو 50 قطعة متنوعة بسعر 139 ريال سعودي وذلك بدلًا من 299.99 ريال سعودي. خصومات هايبر لولو للاوانى عروض هايبر لولو على طقم مثلاة برستيج بسعر 59.50 ريال سعودي وذلك بدلًا من 119.50 ريال سعودي.

عصارة فواكه شيف لاين بسعر 20 ريال سعودي وذلك بدلًا من 39.20 ريال سعودي.

حافظ الطعام من لوك اند لوك بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 18 ريال سعودي

طقم أواني المائدة 19 قطعة متنوعة بسعر 119 ريال سعودي وذلك بدلًا من 199 ريال سعودي

طقم أواني 10 قطع مر شيف لاين بسعر 299 ريال سعودي وذلك بدلًا من 604 ريال سعودي.

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