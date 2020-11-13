تخفيضات لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع تحطيم للأسعار تخفيضات تصل إلي 40%

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عمر شويل - جدة تخفيضات لولو هايبر ماركت نقدم لكم اليوم العروض التي يقدمها هايبر لولو بالسعودية، يقوم هايبر لولو بتقديم أضخم عروض وأقل الأسعار عن جميع المنتجات والأجهزة، التي تكون مطلوبة لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية ستجدها داخل لولو هايبر ماركت. تخفيضات لولو هايبر ماركت سامسونج جالكسي A71 الجيل الخامس، 128 جيجا بسعر 1599 ريال سعودي. ابل ايفون اس اي 2، 128 جيجا بسعر 1849 ريال سعودي. سوني شاشة اندرويد، عالية الوضوح ذكية ليد 75 بوصة بسعر 5299 ريال سعودي. تي سي ال شاشة عالية الوضوح اندرويد ذكية ليد 55 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي. خصومات وتخفيضات هايبر لولو لينوفو تاب 10.1 بوصة، 32 جيجا بسعر 699 ريال سعودي. آبل إيربودز 2 بسعر 577 ريال سعودي. كنسينجتون يو اس بي سماعة مع ميكروفون بسعر 99.00 ريال سعودي. أنكر شاحن متنقل 1000أمبير 69.00 ريال سعودي. تنزيلات لولو المستمرة اهم عروض لولو براذر طابعة ليزر بسعر 379 ريال سعودي. دي لينك راوتر لتجوال بسعر 299 ريال سعودي. توشيبا قرص صلب يو اس بي، 2 تيرا بايت بسعر 269 ريال سعودي. ايميشن لوحة المفاتيح، مع لوحة اللمس بسعر 129 ريال سعودي. عروض لولو هايبر ماركت اليومية تنزيلات لولو هايبر ماركت علي جي بي ال سماعة رأس لاسلكية بسعر 349 ريال سعودي. بوز مكبر صوت ريفولف، بلس رمادي، أسود بسعر 1249 ريال سعودي. بيبيليس جهاز فرد الشعر، بسعر 99 ريال سعودي. فيليبس ماكينة حلاقة بسعر 79.00 ريال سعودي. براون ماكينة إزالة الشعر بسعر 219 ريال سعودي. أفضل عروض لولو الأسبوعية تخفضات لولو علي واهل مكينة تشديد اللحية قابلة للشحن بسعر 59.00 ريال سعودي. ايكون شاشة ذكية ليد بسعر 43 بوصة بسعر 749 ريال سعودي. آيكون شاشة عالية الوضوح ذكية ليد 50 بوصة بسعر 949 ريال سعودي. آيكون تابلت واي فاي 8 بوصة بسعر 449 ريال سعودي. يونيفرسال تابلت الجيل الرابع 7 بوصة بسعر 149 ريال سعودي. خصومات لولو هايبر ماركت عروض لولو علي أيكون ساعة ذكية للأطفال مع مقياس لدرجة الحرارة بسعر 69.00 ريال سعودي. أيكون بروجيكتور جهاز عرض بسعر 169 ريال سعودي. أيكون مكبر صوت متنقل بلوتوث بسعر 89.00 ريال سعودي. أيكون مكبر صوت متنقل بلوتوث بسعر 599 ريال سعودي. أيكون مكبر صوت محمول مع شاشة 14.1 بوصة بسعر 899 ريال سعودي.

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