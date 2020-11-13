نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات منيو البيك علي كل الوجبات خصومات كبيرة جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات منيو البيك في المملكة العربية السعودية، خصومات مطعم البيك في المملكة العربية السعودية، لا تنَافس، في عبارة عن مشوار نجاح دام لأكثر من خمسة وأربعين عاماً، داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وصارت قادرة على مجابهة أضخم سلاسل المطاعم في العالم داخل المملكة السعودية وخارجها، و لمطاعم البَيك العديد من الفروع خارج حدود المملكة، ويتفرد بالوجبات اللذيذة والأسعار القليلة. تخفيضات منيو البيك علي وجبات الدجاج وجبة دجاج البِيج بَيك حار، صدر كبير الحجم من الفراخ اللذيذة، سلطة الملفوف، خيار مخلل، ثمن الوجبة( 11.50) ريال سعودي. وجبة دجاج البيك، عبارة عن أربع أو ثماني قطع فراخ وبطاطس مع صلصة الثوم، والخبز، ثمن الوجبة أربع قطع (14) ريال سع وجبة دجاج مسحب البيك، عبارة عن سبع أو عشر قطع من الفراخ، بطاطس مع الخبز، مع نوعين من الصلصة ، ثمن الوجبة السبع قطع( 11.50) ريال سعودي. ثمن وجبة الدجاج العشر قطع(14) ريال سعودي. تنزيلات البيك علي الوجبات وجبة برجر دجاج فيليه البيك، ثمن الوجبة الفردية ( 4) ريال سعودي. ثمن وجبة دجاج فردية مع البطاطس( 9) ريال سعودي. ثمن وجبة دجاج فردية مع البطاطس ومَشروب غازي(14)ريال سعودي. وجبة دجاج سناك مسحب البيك، عبارة عن خمس قطع دجاج، مع صلصة ثوم، أو صلصة مسحب، ثمن الوجبة( 4) ريال سعودي. عرض منيو البيك اليومي وجبة سمك جمبري جامبو البيك، عبارة عن ثماني أو عشر قطع، خبز وبطاطس، وعدد ثلاثة صلصة، ثمن وجبة الثماني قطع( 29) ريال سعودي. ثمن وجبة العشر قطع (40.50) ريال سعودي. وجبة سمك فيليه البيك، عبارة عن ستة قطع، مع البطاطس والخبز، وأربعة صلصة، ثمن الوجبة (16.50) ريال سعودي.

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