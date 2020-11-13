أفضل عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات الجمعة البيضاء نوفمبر 2020

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عمر شويل - جدة أفضل عروض ساكو عروض ساكو السنوية يقدم لكم ساكو عروضاً على الأجهزة الكهربائية وبأرخص الأسعار، نظراً لأن مواطني المملكة العربية السعودية ينتظرون من الوقت للآخر العروض المقدمة منه، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل عروض ساكو. عروض ساكو السنوية عروض ساكو على الأجهزة الكهربائية: تخفيضات هايبر ساكو على موز المياه إلى 825 ريال سعودي.

عروض ساكو سعر مرشح لفلتر بلغت 109.25 ريال سعودي.

خصومات ساكو بلغ سعر ثلاجة 106 لتر 220 فولت مع قفل لونا إلى 605.00 ريال سعودي.

بلغ سعر منظف البخار 1500 وات 1 كارشر إلى 745.00 ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء لغرفة المعيشة بلغ سعره بعد التخفيض إلى 855 ريال سعودي.

بلغ سعر مكواة التجفيف بقدرة 1000 وات إلى 142.00 ريال سعودي.

جهاز تنقية الهواء 220 فولت بلغ سعره 1.209.00 ريال سعودي.

بلغ سعر منظف البخار 1300 وات إلى 240.75 ريال سعودي.

بلغ سعر ماكينة حلاقة الأقمشة إلى 51.25 ريال سعودي.

بلغ سعر بخار جارمنت 2 لتر إلى 1.039.50 ريال سعودي.

فلتر هيبا بدون كيش بلغ سعره 197 ريال سعودي. تخفيضات ساكو على الجلسات الخارجية خصومات ساكو على طقم جلوس للحديقة إلى 2.624 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.499 ريال.

بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 7 أشخاص إلى 4.888 ريال سعودي بدلاً من سعر 6.999 ريال سعودي.

بلغ سعر كرسي الاسترخاء ألومنيوم إلى 1.049 ريال سعودي بدلاً من سعر 1.499 ريال.

طقم جلوس للحديقة 6 أشخاص بلغ سعره إلى 1.959 ريال سعودي بدلاً من سعر 2.799 ريال سعودي.

بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 4 أشخاص إلى 2.239 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.199 ريال.

بلغ سعر طقم جلوس للحديقة 7 أشخاص إلى 2.309 ريال سعودي بدلاً من سعر 3.299 ريال سعودي.

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