تراند الفن: سما المصري : الدكر ده هو اللي ملى عيني واللى عمله كيفنى

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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 13 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - 18 دقيقة مضت فيديوهات 45 زيارة
حلت الراقصة سما المصري، مساء أمس، ضيفة مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامجها “قطعوا الرجالة” والتي دعتها “شلهوب” تُقارن بين المشاهير لتختار فتى أحلامها.
وفضلت المصري، الراحل فريد شوقي على العديد من المشاهير كان أبرزهم فان ديزل، وأحمد عز، والمطرب هاني شاكر، قائلة: “مش بحب الراجل الحلو ولا الرومانسي أوي عشان كده أفضل فريد شوقي”.
وبمقارنة “شوقي” مع اللاعب محمد صلاح، المحترف بصفوف ليفربول، اختارت سما، صلاح بكونه فتى أحلامها، قائلة: “فتى أحلام كل البنات”.
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