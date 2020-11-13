عروض العثيم اليوم othaimmarkets.com خصومات تصل ل 60% تسوق الآن

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الجمعة othaimmarkets ينتظر الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية العروض التي تقدم من العثيم، نظراً لأنه يقدم تخفيضات قد تصل إلى 50%، وفي هذا المقال سنذكر لكم أهم العروض المقدمة من العثيم أقوي عروض السعودية في الجمعة البيضاء. عروض العثيم الجمعة عروض العثيم على مستلزمات المنزل ليوم الجمعة: تخفيضات العثيم على أرز أبو كاس 5 كجم إلى 28.50 ريال سعودي بدلاً من سعر 41.95 ريال.

بلغ سعر تونة بليمز 185 جم إلى 12.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 17.85 ريال سعودي.

سعر زيت عافية دوار الشمس 1.5 لتر إلى 24.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 35.95 ريال سعودي.

بلغ سعر صابون تايد الأصلي إلى 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 38.95 ريال.

مناديل وجه فاين 204 حبة بلغ سعرها إلى 9.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 13.95 ريال.

سعر حليب نيدو بودرة 2500 جرام بلغ سعره 59.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 83.95 ريال سعودي.

شاي ليبتون 200 كيس بلغ سعره 19.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 39.25 ريال سعودي.

othaimmarkets offers سكر أبو فهد ناعم 10 كجم بلغ سعره 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 33.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم للحوم خصومات العثيم اليوم على لحم العجل البلدي الخالي من العظم إلى 44.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر لحم العجل بالعظم إلى 34.95 ريال سعودي.

اللحم الحاشي بالعظم بلغ 25.95 ريال سعودي.

لحم الغنم الروماني بالعظم بلغ 42.95 ريال سعودي.

بلغ سعر اللحم حاشي الطازج بدون عظم إلى 35.95 ريال سعودي.

بلغ سعر لحم الخروف بربري بالعظم إلى 49.95 ريال سعودي.

بلغ سعر مفروم بقر مبرد إلى 22.50 ريال سعودي.

أوصال بقر مبرد سي بلغ سعره إلى 22.95 ريال سعودي.

بلغ سعر لحم غنم سواكني بالعظم إلى 43.95 ريال سعودي.

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