عروض اكسترا على شاشات التلفزيون تصل ل 40% لمدة 3 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية، تتضمن عروض ضخمة على الشاشات بكافة أنواعها وموديلاتها، مع توافر العديد من الشركات المصنعة، بأسعار تنافسية، ومناسبة لجميع العملاء، فقط على موقع اكسترا الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا الجمعة

عروض اكسترا على شاشات التِليفزيون من سامسونج اليوم الجمعة:

خصومات اكستر ليوم الجمعة %40 خصم، من سامسونج، شاشة 32 بوصة، عالية الوضوح، اللون أَسود، سعر الجهاز(2899)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%37 خصم، شاشة من سامسونج، 24 بوصة، شاشة ليد للألعاب، عالية الدقة 1080*1920، اللون أَسود، سعر الجهاز(438)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%10 خصم، من سامسونج، تلفزيون 24 بوصة، منحني، عالي الدقة، سعر الجهاز(1403)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

%10 خصم، من سامسونج، تلفزيون 27 بوصة، منحني، عالي الدقة، سعر الجهاز(1709)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا على سامسونج، شاشة، 32 بوصة، منحنية، سعر الجهاز(2339)ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا لشاشات أل جي