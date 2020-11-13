نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بن داود الأسبوعية تحطيم الأسعار نوفمبر 2020 أقوي الخصومات والتخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود الأسبوعية المشهورة في نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية تقدم لكم أفضل واكبر الخصومات و العروض على جميع المنتجات وذلك بأرخص الأسعار. عروض بن داود تخفيضات بن داود على أريال 2.5 كيلو مسحوق غسيل السعر 19.95 بدلاً من 56.25 ريال سعودي.

خصومات بن داود نوتيلا 400 جرام شوكولاتة السعر 12.95 بدلاً من 23.50 ريال سعودي.

رفَايلو 15 قطعة شوكولاتة السعر 12.95 بدلاً من 21.50 ريال سعودي.

مينيس شيكولاتة مشكلة 750 جرام السعر 27.96 بدلاً من 53.25 ريال سعودي.

أرز بسمتي سيلا حجم 10 كيلو السعر 61.95 بدلاً من 77.95 ريال سعودي.

شاي 150 كيس ليبتون 14.95 بدلاً من 29.50 ريال سعودي. تخفيضات بن داود للفواكه خصومات أسواق بن داود على تفاح أخضر حجم كيلو السعر 5.95 ريال سعودي.

عروض بن داود على بطيخ حجم كيلو مدور السعر 2.50 ريال سعودي.

تنزيلات بن داود على زهرة كيلو السعر 7.95 ريال سعودي.

بصل أحمر كيلو السعر 2.95 ريال سعودي.

كوسه كيلو السعر 3.50 ريال سعودي.

ليمون كيس صغير السعر 2.95 ريال سعودي.

شمام كيلو السعر 2.95 ريال سعودي.

كمثرى إفريقي كيلو السعر 8.95 ريال سعودي.

عنب احمر كيلو السعر 8.95 ريال سعودي.

أبو فروة كيلو السعر 7.95 ريال سعودي.

خس مدور كيلو السعر 7.95 ريال سعودي. خصومات بن داود عروض بن داود على جبنه سنابل الخير متنوعة حجم كيلو فقط 14.95 بدلاً من 20.95 ريال سعودي.

علبة جبنه ملح خفيف حجم كيلو فقط 20.95 بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

عبوة مربى حجم كيلو مشكلة فراولة، مشمش تين فقط 12.95 بدلاً من 18.50 ريال سعودي.

حلاوة الجميل سادة حجم كيلو فقط 11.95 بدلاً من 21.50 ريال سعودي.

لبنة تركي غزال حجم كيلو فقط 18.95 بدلاً من 28.75 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض بن داود الأسبوعية تحطيم الأسعار نوفمبر 2020 أقوي الخصومات والتخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.